Premier A321XLR d'Airbus livré à Qanot Sharq
Avec cette livraison, Qanot Sharq devient le premier opérateur d'A321XLR en Asie centrale et dans les pays de la CEI (Communauté des Etats Indépendants, qui regroupe plusieurs des anciennes républiques soviétiques).
L'appareil renforcera son ambition de moderniser sa flotte, d'étendre son réseau de routes internationales et d'exploiter de nouvelles liaisons vers des marchés clés en Asie, notamment Sanya et Busan, ainsi que New York (via Budapest).
Le A321XLR est la prochaine étape évolutive de la famille A320neo, répondant aux besoins du marché pour plus d'autonomie et de charge utile, offrant notamment une portée sans précédent allant jusqu'à 4700 miles nautiques.
