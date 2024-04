PREDILIFE : Valorisation du logiciel MammoRisk(R)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 25 AVRIL 2024 .

Valorisation du logiciel MammoRisk®

Villejuif, France, le 25 avril 2024 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce la valeur du logiciel MammoRisk® suite à l'analyse effectuée par le cabinet SORGEM Evaluation.

Predilife a souhaité valoriser le logiciel MammoRisk® pour examiner la possibilité de licences auprès de partenaires industriels et a mandaté à cette fin le cabinet SORGEM Evaluation.

La mission a été réalisée par Madame Blanche Feauveaux, expert en évaluation (notamment d'actifs incorporels) près la Cour d'appel d'Orléans et près les Cours administratives d'appel de Paris et de Versailles

MammoRisk® est la première solution développée par PREDILIFE et porte sur le dépistage stratifié du cancer du sein. Elle repose sur un outil de scoring développé sur la base de critères discriminants et d'un test génétique.

MammoRisk® est utilisé dans l'étude clinique MyPeBS, financée par l'Union Européenne, qui porte sur l'analyse des bénéfices apportés par le dépistage stratifié par rapport au dépistage standard. Elle rassemble 53 000 femmes européennes entre 40 et 70 ans suivies durant quatre ans. Les résultats attendus pour début 2028 pourraient conduire à de nouvelles recommandations officielles en matière de dépistage du cancer du sein.

L'étude MyPeBS représente le principal avantage concurrentiel de PREDILIFE puisqu'elle légitime la solution MammoRisk® comme la solution de référence en matière de dépistage stratifié (configuration « Winner Takes It All » en Europe).

S'agissant d'un dispositif de médecine prédictive, le logiciel MammoRisk® s'adresse à toutes les femmes à partir de 40 ans. La taille du marché visé est donc largement supérieure à la taille de marchés de solutions curatives qui ne visent que les malades.

De surcroît, le cancer du sein est présent dans tous les pays du monde et est le cancer le plus fréquent chez les femmes selon l'OMS 1 qui estime le nombre de nouveaux cas à 2,0 millions par an. La croissance des ventes attendue est sans commune mesure avec le développement actuel de la solution qui n'est pas réalisé à l'échelle gouvernementale.

L'évaluation de la valeur du logiciel MammoRisk® a été effectuée en fonction de taux d'actualisation et de taux de redevance estimés à partir de comparables et de données de marché à la date d'évaluation.

Cette analyse a conduit à déterminer une valeur du logiciel MammoRisk® comprise entre 191,7 M€ et 223,3 M€ et une valeur centrale de 207,3 M€.

1. Organisation Mondiale de la Santé au 13 mars 2024 : dans 157 pays sur 185, le cancer du sein était la première cause de cancer chez les femmes en 2022.

Présentation de SORGEM Evaluation

Le groupe SORGEM, fondé il y a plus de 50 ans, fournit des services de conseil et emploie plus de 50 salariés.

Le groupe effectue des interventions dans le support aux contentieux et les évaluations financières (SORGEM Evaluation) ainsi que des études stratégiques de marques et en positionnement (SORGEM Advance).

SORGEM Evaluation dispose d'une équipe d'environ 25 collaborateurs et effectue régulièrement des missions d'évaluation d'entreprises dans différents contextes (fiscal, comptable, boursier, contentieux). SORGEM Evaluation apparaît comme l'un des acteurs majeurs en Evaluation et Litigation Support d'après les derniers classements Décideurs, étant classé dans onze rubriques « incontournable » ou « excellent ».

La société comprend quatre associés (Blanche FEAUVEAUX, Thomas HACHETTE, Claire KARSENTI et Maurice NUSSENBAUM). Elle est présidée par Maurice NUSSENBAUM, associé fondateur.

Ses associés sont tous Experts de Justice. La société est également membre de l'APEI (Association Professionnelle des Experts Indépendants) et de la SFEV (Société Française des Evaluateurs).

Pour rappel, l'APEI est une association professionnelle reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui regroupe les principaux experts indépendants qui émettent des attestations d'équité. Cette association a notamment pour but de représenter les experts indépendants auprès des institutions en charge de l'organisation ou du fonctionnement des marchés financiers.

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

