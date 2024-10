Predilife table sur une nette progression de son chiffre d'affaires 2024

(AOF) - Predilife, spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, a dévoilé ses résultats semestriels 2024 d'où ressortent une perte nette de 2,35 millions d'euros (contre 2,45 millions un an plus tôt) et une perte d'exploitation de 2,12 millions d'euros (contre 1,78 million). Le chiffre d'affaires s'élève à 157900 euros contre 164824 euros au 30 juin 2023.

La trésorerie était de 912000 euros au 30 juin. Elle est aujourd'hui d'environ 1,1 million après la fin de l'émission d'OCEANE clôturée en juillet et l'encaissement de crédits d'impôt et de règlements clients.

Côté perspectives, la société anticipe une nette progression du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à l'année précédente, ce qui renforce sa confiance quant à ses perspectives de croissance en 2024 et au-delà.

