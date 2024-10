PREDILIFE : Résultats semestriels 2024 - Perspectives de croissance 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 28 OCTOBRE 2024

Résultats semestriels 2024 –

Perspectives de croissance 2024

Villejuif, France, le 28 octobre 2024 à 8H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2024 arrêtés par le conseil d'administration du 24 octobre 2024 et n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'audit par les commissaires aux comptes.

Des partenariats stratégiques avec des entreprises et des acteurs majeurs du courtage

Lancée en 2022, l'offre de bilans prédictifs à destination des salariés continue de rencontrer un succès croissant. Depuis son lancement, elle a été testée et adoptée par des sociétés issues de secteurs d'activité très variés, tels que l'agroalimentaire, le BTP, la distribution, l'industrie ou le luxe. Cette diversité illustre un large intérêt pour cette solution sur le marché.

Le retour d'expérience très positif des entreprises a permis d'établir des partenariats avec des courtiers de premier plan tels que Diot Siaci, Mercer, Roderer et Willis Towers Watson. Ces nouveaux relais de distribution renforcent le positionnement auprès des grands comptes, tout en offrant un accès à un vivier plus large de prospects.

Un chiffre d'affaires stable malgré un contexte d'incertitudes

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 est resté à un niveau comparable à celui de l'année précédente. Ce maintien s'explique principalement par un report de décisions de juin vers septembre, dans un contexte d'incertitudes politiques et économiques. La concrétisation de ces décisions au second semestre devrait permettre une accélération de la dynamique commerciale pour l'ensemble de l'exercice.

Des perspectives de croissance renforcées pour 2024

La société anticipe une nette progression du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à l'année précédente, ce qui renforce sa confiance quant à ses perspectives de croissance en 2024 et au-delà.

Poursuite des investissements sur MammoRisk®

Au cours du premier semestre 2024, l'essai clinique MyPebs financé par l'Union Européenne a continué son suivi auprès des 53 000 femmes incluses. Les demandes de remboursement pourront être lancées dès la sortie des résultats définitifs de l'étude fin 2027. Cette branche d'activité autonome mérite d'être identifiée dans une filiale dédiée afin de mieux la valoriser. Dans cette perspective, la société a procédé à des demandes d'évaluation par des prestataires externes indépendants concernant le montant et les volumes qui pourraient concerner MammoRisk®. Ces études ont permis d'estimer les flux futurs et donc de les valoriser après actualisation. Plusieurs valorisations concordantes ont été obtenues et la valeur de 207,3 M€ issue d'un cabinet de renom a été fournie au marché par communiqué de presse.

Stéphane Ragusa, Président-Directeur Général de la société, déclare : « L'offre de bilans prédictifs, lancée il y a un peu plus de deux ans, a montré son efficacité et commence à s'imposer sur le marché. De grands groupes et courtiers l'ont déjà adoptée avec succès. Lors de l'événement Octobre Rose, nous avons franchi une étape importante en dépassant les 1000 salariés inscrits en un seul mois. Cela témoigne de la pertinence de notre solution et du potentiel de croissance de notre offre adressée aux entreprises . »

Information financière sélectionnée au 30 juin 2024

En Euros 30/06/2024 30/06/2023 Chiffre d'affaires 157 900 164 824 Produits constatés d'avance 72 014 57 200 Résultat d'exploitation (2 122 642) (1 788 706) Résultat financier (365 710) (259 482) Impôt sur les sociétés (116 026) (128 000) Résultat net (2 359 563) (1 919 988) Trésorerie et équivalents 912 873 2 458 967

Au cours du premier semestre 2024, PREDILIFE a réalisé un chiffre d'affaires de 157 900 €, contre 164 824 € pour la même période de 2023, auquel il convient d'ajouter 72 014 € de produits constatés d'avance issus de commandes passées au premier semestre 2024 et restant à réaliser. La hausse des charges financières est due majoritairement aux intérêts des OCEANE qui sont capitalisés et versés in fine, en numéraire ou en actions et qui ne pèsent donc pas sur la trésorerie du semestre. La trésorerie était de 912 K€ au 30 juin. Elle est aujourd'hui d'environ 1,1 M€ après la fin de l'émission d'OCEANE clôturée en juillet et l'encaissement de crédits d'impôt et de règlements clients.

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de PREDILIFE. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, PREDILIFE, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des informations, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

À propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com