PREDILIFE : Predilife : résultats semestriels 2020

Paris, France, le 6 octobre 2020 18h CET - PrediLife (Euronext Growth : ALPRE), société qui développe des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2020, arrêtés par le conseil d'administration du 5 octobre 2020. Les comptes semestriels au 30 juin 2020 n'ont pas fait l'objet d'une revue du commissaire aux comptes.

Information financière sélectionnée au 30 juin 2020

en euros 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Produits d'exploitation 244 978 11 841 dont chiffre d'affaires Mammorisk 24 403 0 Charges d'exploitation - 1 286 032 - 1 286 032 Résultat d'exploitation - 1 008 249 - 1 274 191 Résultat net de l'ensemble consolidé - 952 777 - 1 172 294

Lancement de MammoRisk en 2020

Au cours du premier semestre 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 24 403 euros grâce à la vente de tests MammoRisk, essentiellement en janvier et février avant le confinement. Les prescriptions de tests ont été fortement ralenties durant plusieurs mois avant de reprendre depuis la rentrée de septembre.

Les tests ont été proposés par les médecins auprès de leurs patientes existantes. Depuis le 1er octobre, nous proposons aux nouvelles patientes un accès via notre site à des médecins partenaires. Les femmes soucieuses de leur risque de cancer du sein peuvent donc trouver là une offre leur permettant de bénéficier d'une prévention personnalisée.

Notre solution de pointe est unique en Europe et bénéficie des meilleures garanties de qualité grâce à un test génétique réalisé avec notre matériel à l'Institut Curie de Paris.

Prédiction de risque dans l'essai clinique de référence Européen MyPebs

Predilife a reçu 220 500 euros dans le cadre de l'essai clinique MyPebs sur 85 000 européennes (mypebs.eu). Ce projet est financé à hauteur de 12ME par l'Union Européenne dans le cadre du programme Horizon H2020 et nous sommes responsables dans cette étude de la prédiction de risque. Cet essai clinique constitue pour nous une rampe de lancement car nous avons le droit de commercialiser notre test avant la fin de l'essai. Le but de l'étude est de quantifier la baisse du nombre de cancers de stade avancé avant de modifier le dépistage du cancer du sein en Europe pour passer à un dépistage en fonction du risque et c'est notre modèle de prédiction qui est utilisé à cette fin.

Augmentation de capital de 1,7ME

Predilife a réalisé un Placement Privé au prix de 7 euros l'action fin février 2020 auprès de 11 souscripteurs dont Antoine Bricard, administrateur, à hauteur de 1ME.

Impact de l'épidémie de Covid-19

Durant le confinement la réalisation de tests a été interrompue. La production a repris depuis dans notre laboratoire de l'Institut Curie.

Au plan commercial, l'épidémie a permis le développement accéléré de la téléconsultation et nous avons décliné notre offre via ce canal.

Evènements post clôture

Predilife a bénéficié d'un prêt de 1M d'euros de la BPI pour poursuivre son développement. Ce Prêt Garanti par l'Etat peut être amorti sur une durée de 6 ans.

