PREDILIFE : PREDILIFE INTÈGRE LA PLATEFORME SANTÉ ET PRÉVENTION DU BTP

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 28 FEVRIER 2023

PREDILIFE INTÈGRE

LA PLATEFORME SANTÉ ET PRÉVENTION DU BTP

Villejuif, France, le 28 février 2023 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, est l'un des trois lauréats de la 16 ème édition du comité de sélection de la plateforme Santé et Prévention du BTP d'Impulse Partners. En intégrant l'incubateur santé référent du BTP, PREDILIFE s'ouvre au marché porteur du BTP qui regroupe près de 490 000 entreprises et emploie plus de 1 500 000 salariés en France. 1

L'offre de santé PREDILIFE a été retenue pour intégrer la plateforme Santé et Prévention du BTP d'Impulse Partners. Cette plateforme a pour but de mettre en avant les solutions de santé innovantes, de sécurité et de prévention des risques au travail, sur et hors des chantiers, pour tous les acteurs de la construction et des travaux publics.

Le jury composé d'une vingtaine de professionnels du BTP et de la prévention et de partenaires fondateurs à l'instar de CCCA-BTP, l'OPPBTP, Pro BTP et la Fondation Excellence SMA a choisi la solution PREDILIFE pour sa simplicité d'utilisation et sa solution technologique.

« Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionné pour intégrer la plateforme Sante et Prévention du BTP, ce secteur d'activité étant déjà très sensibilisé à la santé et la sécurité de leurs collaborateurs. La sélection de notre solution est à la fois une reconnaissance et un moyen de répondre à notre stratégie de verticalisation de notre offre tout en nous permettant d'accélérer notre développement et notre visibilité dans ce secteur. » déclare Stéphane Ragusa, PDG de PREDILIFE.



1. Le marché du BTP : https://independant.io/chiffres-tendances-btp/

A propos d'IMPULSE PARTNERS

Impulse Partners est une entreprise hybride spécialiste de l'innovation, alliant l'ADN du conseil en stratégie et de l'open innovation. Impulse est notamment reconnue pour son expertise dans le développement de plateformes d'innovation thématiques , via l'activité Impulse Labs. Ces plateformes ont pour objectif d'encourager l'innovation dans le monde de la construction, de l'immobilier, de l'industrie, de l'énergie et de la ville durable en créant les conditions de rencontre et de collaboration entre start-up innovantes et acteurs de la filière.

Parmi l'ensemble des plateformes thématiques, il y a la plateforme « Santé et Prévention du BTP » , qui a été fondée avec les organismes OPP BTP, CCCA BTP, SMA BTP et ProBTP, des acteurs phares dans le secteur de la construction.

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com

Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZxxY8aZk2zJnnCakpqYa2hlmptllZSYZWqWyWKek8fFb2qUlWiWbpvHZnBpnGlm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78740-at_communique-de-presse-impulse-partners-280223.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com