PREDILIFE : PREDILIFE ELARGIT SON OFFRE AU CANCER DE LA PROSTATE

PREDILIFE ELARGIT SON OFFRE AU CANCER DE LA PROSTATE

Marquage CE d'un dispositif médical de prédiction du risque de cancer de la prostate

Paris, France, le 5 février 2021, 8h - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce l'élargissement de son offre au cancer de la prostate.

Au premier rang des cancers chez l'homme, le cancer de la prostate touche 66 000 hommes chaque année en France.[1] Un homme sur 8 développera un cancer de la prostate avant 75 ans[2].

S'adressant ainsi à une population potentielle de plusieurs millions d'hommes en France, le nouveau dispositif médical ProstRisk permet de prédire le risque de cancer de la prostate à partir de l'âge, de l'historique de biopsie, des marqueurs sanguins (PSA total, PSA libre, p2PSA) et le cas échéant du volume de la prostate après échographie. Un score génétique pourra aussi être ajouté pour affiner la prédiction de risque.

Ce dispositif médical a vocation à être intégré dans une offre de prédiction des principaux risques de pathologies. La quantification de ceux-ci permettra de proposer à chacun un programme personnalisé de prévention et de dépistage adapté à son profil. Ce bilan de risques devrait être lancé dès le printemps et pourra être réalisé via une téléconsultation.

« Après le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, nous sommes en train d'élargir notre offre pour permettre une prédiction de risque des principales pathologies. La prédiction de la trajectoire de santé de chacun va permettre une meilleure anticipation et des décisions plus efficaces en matière de prévention. Cette offre généraliste sera lancée dans quelques mois. Il n'y a aujourd'hui pas d'équivalent au niveau mondial » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

Contacts

Relations Investisseurs

PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

Pierre Verdet

Directeur Général Délégué

investisseurs@predilife.com

Relations Presse

CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d'autres pathologies graves notamment le cancer du col de l'utérus et de la prostate.

Pour en savoir plus : http://www.predilife.com

[1] https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/250-france-fact-sheets.pdf

[2] https://www.urofrance.org/base-bibliographique/evolution-de-lepidemiologie-du-cancer-de-la-prostate-depuis-20-ans