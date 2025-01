PREDILIFE : PREDILIFE DOUBLE SON VOLUME DE VENTE EN 2024 ET ANTICIPE UNE FORTE CROISSANCE POUR 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 08 JANVIER 2025

PREDILIFE DOUBLE SON VOLUME DE VENTE EN 2024

ET ANTICIPE UNE FORTE CROISSANCE POUR 2025

Villejuif, France, le 08 janvier 2025 à 18H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce une très forte croissance de son volume de vente en 2024 et des perspectives prometteuses pour 2025.

Les bilans de santé prédictifs ont été lancés il y a 3 ans à peine, suite à l'essor de la téléconsultation. Initialement restreints au dépistage du cancer du sein, ils ont été élargis fin 2022 aux principaux risques de cancers et maladies cardiovasculaires.

Ces bilans permettent d'anticiper les risques de pathologies des salariés et s'accompagnent d'un protocole de prévention personnalisé, délivré par un médecin.

Une très forte croissance : plus de 100% d'augmentation du volume de vente

En 2024, Predilife a doublé son volume de vente [1] de bilans prédictifs, atteignant 720 K€ contre 350 K€ en 2023, soit une hausse d'environ 106%.

Les bilans vendus se répartissent ainsi :

950 bilans sein contre 900 en 2023

1 200 bilans multi-pathologies contre 70 en 2023

La forte croissance du bilan multi-pathologies reflète une prise de conscience des entreprises vis-à-vis du bien-être global de leurs collaborateurs : hommes et femmes. Selon l'étude IPSOS réalisée en mars 2024 [2] , près de 80% des salariés souhaiteraient pouvoir bénéficier des bilans Predilife offerts par leur employeur.

Des secteurs d'activité diversifiés et des relais de distribution puissants

Les entreprises clientes sont issues de secteurs d'activité variés :

L'Assurance : 20%

La Banque, Finance : 10%

Les Cosmétiques : 20%

Le Médical : 20%

Le Numérique : 20%

Autres : 10%

50% des ventes ont été réalisées en direct, l'autre moitié via des courtiers et assureurs. Des partenariats ont été noués avec 4 des 10 premiers courtiers français et plusieurs grands assureurs, renforçant ainsi le réseau de distribution et la capacité à toucher de nouveaux clients.

Une intégration progressive des bilans prédictifs dans les politiques RH en 2025

Les entreprises envisagent progressivement d'intégrer à leur stratégie RH les bilans Predilife, passant de campagnes ponctuelles à des dispositifs permanents. La satisfaction des salariés, avec une note globale de 4,6 sur 5 et un taux de recommandation de 92% laissent anticiper un fort taux de reconduction et d'extension de nos offres.

Vers une nouvelle année de croissance

Porté par la bonne dynamique de son activité et une demande en forte progression pour son offre, Predilife anticipe une croissance similaire en 2025.

Stéphane Ragusa, PDG de Predilife, déclare : « Je suis très heureux que notre offre unique de bilans prédictifs réponde aux enjeux des entreprises et aux besoins des salariés. L'ensemble de ces signaux nous permet d'envisager une large extension de ce marché. »

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

[1]L'intégralité des ventes auprès des entreprises correspond au volume de ventes facturées en 2024. Elles seront comptabilisées en chiffre d'affaires au prorata de l'avancement de la réalisation des services, une partie se trouvant ainsi comptabilisée en 2025. L'analyse de l'avancement des prestations à la fin de l'exercice 2024 étant en cours, la Société communiquera ultérieurement son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2024.

[2] Etude IPSOS Perception des salariés vis-à-vis de la prévention santé