PREDILIFE : PREDILIFE ANNONCE LE LARGE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL POUR FINANCER SA CROISSANCE

PREDILIFE ANNONCE LE LARGE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL POUR FINANCER SA CROISSANCE

Fort intérêt des investisseurs et souscription à hauteur de 141 %

Exercice intégral de l'option de surallocation

Réalisation d'une augmentation de capital d'environ 2 millions d'euros

Paris, France, le 22 décembre 2020 8h30 CET - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui le succès de l'augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité à titre irréductible au profit des actionnaires existants, qui s'est déroulée du 19 novembre au 18 décembre 2020.

Le produit brut de cette augmentation de capital s'élève à 2.011.695 euros à travers l'émission de 287.385 actions nouvelles, au prix unitaire de 7 euros (de 0,025 de valeur nominale chacune).

« Je remercie l'ensemble des souscripteurs pour leur intérêt envers ce projet et la confiance dont ils nous témoignent. Le succès de cette augmentation de capital nous dote de moyens financiers accrus afin d'accélérer le déploiement commercial de la solution Mammorisk® en Europe » commente Stéphane Ragusa, Président Directeur Général de Predilife.

Résultat des souscriptions et allocation des actions

La demande pour l'augmentation de capital s'est élevée à 353.853 actions soit environ 2,477 millions d'euros, soit un taux de souscription de 141 % par rapport à l'offre initiale.

Compte-tenu du niveau de sursouscription, Predilife a fait usage de l'intégralité de l'option de surallocation portant l'augmentation de capital à un total de 2.011.695 euros.

L'allocation des 287.385 actions a été servie comme suit :

5.017 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible dans le cadre de l'offre prioritaire avec un taux de service à 100% ;

348.836 actions nouvelles ont été demandées dans le cadre de l'offre non-prioritaire et souscrites à hauteur de 282.368 actions, soit un taux de service de 80,98%.

A l'issue de l'opération, le capital social de Predilife sera constitué de 3.492.137 actions et s'élèvera à 87.303,425 euros. Il sera réparti de la manière suivante :

Actionnaires Base non diluée Base diluée Actions Droit de vote Actions Droit de vote Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Stephane Ragusa (1) 1 568 934 44,93% 3 008 934 52,31% 1 568 934 44,62% 3 008 934 52,10% Caravelle 808 571 23,15% 1 518 571 26,40% 808 571 23,00% 1 518 571 26,29% Antoine Bricard 375 129 10,74% 375 129 6,52% 375 129 10,67% 375 129 6,50% Clearside Holding APS 57 156 1,64% 57 156 0,99% 57 156 1,63% 57 156 0,99% Salariés 38 000 1,09% 38 000 0,66% 62 000 1,76% 62 000 1,07% Actions auto-détenues 6 501 0,19% - 0,00% 6 501 0,18% - 0,00% Public 637 846 18,27% 753 846 13,11% 637 846 18,14% 753 846 13,05% TOTAL 3 492 137 100,00% 5 751 636 100,00% 3 516 137 100,00% 5 775 636 100,00 %

(1) A la date du présent communiqué de presse et à la connaissance de la Société, Stéphane Ragusa détient 1.526.076 actions de manière directe et 42.858 actions de manière indirecte via la société ACM Participations qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Le règlement-livraison est prévu le 24 décembre 2020, date de début des négociations des actions nouvelles de la Société sur le marché Euronext Growth. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sur Euronext Growth Paris (ALPRE - ISIN : FR0010169920).

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle associe des techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale...) à des modèles mathématiques exploitant des données statistiques. PREDILIFE vise dans un premier temps à commercialiser en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein.

Pour en savoir plus : http://www.predilife.com