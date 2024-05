Predilife obtient un brevet pour sa méthode de prédiction du risque de cancer du sein

(AOF) - Predilife annonce qu’un brevet vient d’être délivré par l’Office Européen des Brevets pour la méthode de prédiction de risque de cancer du sein utilisée dans son test MammoRisk. Le spécialiste de la médecine personnalisée souligne que cette méthode d’apprentissage supervisé, s’inscrit dans le domaine de l’IA et du Machine Learning et "qu’une très forte croissance de plus de 30% est attendue sur ces sujets au cours des années futures".

Le brevet protège une méthode innovante consistant à sélectionner les individus les plus proches dans l'espace multidimensionnel des facteurs de risque (âge, antécédents personnels, paramètres issus d'imagerie, données génétiques…) puis à observer leur devenir sur une période donnée.

Selon Predilife, les performances prédictives doivent leur qualité au fait qu'elles évitent toute surestimation ou sous-estimation dans les sous-groupes à la différence des méthodes plus classiques (de statistiques paramétriques), tout en conservant une grande souplesse (comparées à celles du data mining).

