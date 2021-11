PREDILIFE : MAMMORISK INTÉGRALEMENT REMBOURSÉ POUR LES SALARIÉES D'ALLIANZ FRANCE

MAMMORISK INTÉGRALEMENT REMBOURSÉ

POUR LES SALARIÉES D'ALLIANZ FRANCE

Villejuif, France, le 25 novembre 2021, 19h30 - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes et acteur majeur dans le domaine de la médecine prédictive, annonce que son dispositif MammoRisk est intégralement remboursé pour les salariées d'Allianz France[1].

Allianz, premier assureur européen qui couvre plus de 100 millions de clients dans le monde dont 5 millions en France, s'investit pour un avenir plus sûr et en particulier en matière de prévention pour la santé de ses salariés et assurés.

Depuis 2019, le test MammoRisk est reconnu sur le plan académique et utilisé dans plusieurs centres européens (Italie, Belgique, Suisse, Allemagne et UK) de référence de prévention du cancer du sein, c'est pourquoi Allianz France a choisi d'en faire bénéficier ses salariées en France dans le cadre d'un pilote.

« Je suis très heureux de voir Allianz France adopter ce test pour ses salariées. Après la reconnaissance de notre test au niveau européen dans le cadre de l'étude MyPeBS, nous allons pouvoir déployer cette solution grâce à cet acteur majeur du monde de l'assurance » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

Contacts

Relations Investisseurs

PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com

Relations Presse

CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr

À propos d'Allianz

Allianz, acteur mondial et leader européen de l'assurance, propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec près de 150 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de plus de 100 millions de clients.

Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 8 500 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.

Plus d'informations : www.allianz.fr

À propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et un bilan de prédiction multipathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

[1] Pour les salariées d'Allianz France âgées de 40 à 49 ans couvertes par la surcomplémentaire santé proposée par Allianz France.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmxqaJtnaJmXlXGelZmXm2NpaZqSlmnJamLLl2GbYp7JZ2lplmthnMbHZnBjlmZt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72117-cp-allianz-predilife_relecture-25112021_vf_bat2.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com