Paris, France, le 18 février 2021, 18h - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, a le plaisir d'annoncer la création de son club des actionnaires sur son site www.predilife.com

Gratuit et ouvert à tous les actionnaires de PREDILIFE à partir d'une action détenue, le Club des actionnaires a pour ambition de contribuer à une meilleure connaissance de PREDILIFE, de son activité et de sa stratégie, et de nouer une relation de confiance et de proximité entre la société et ses actionnaires.

Le club des actionnaires de PREDILIFE permet à chaque membre :

De participer à des rencontres sous forme de réunions de présentation ou de webinars pour échanger avec les dirigeants ou des experts médicaux.

De profiter d'avantages exclusifs tels que la découverte des nouvelles innovations de PREDILIFE.

D'être informé régulièrement des actualités de la société.

Dans le cadre de son lancement, Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE a le plaisir de vous convier le jeudi 4 mars à 18h30 au premier webinar « Les enjeux de la prédiction personnalisée du cancer du sein » animé par le Professeur Mahasti Saghatchian, oncologue médicale, qui dirige le Women Risk's Institute de l'Hôpital Américain de Paris.

Comment endiguer le fléau du cancer du sein dans le monde ? Quels sont les enjeux du dépistage personnalisé du cancer du sein ? Quelles sont les innovations mises à la disposition des femmes aujourd'hui pour un dépistage précoce et une prévention personnalisée ?

Après un rapide panorama du cancer du sein en France aujourd'hui (chiffres clés, dépistage...), le Professeur Mahasti Saghatchian reviendra sur la place du dépistage personnalisé dans la lutte contre le cancer du sein. Stéphane Ragusa expliquera également comment le modèle développé pour le cancer du sein peut s'appliquer à d'autres cancers et pathologies graves.

Comment adhérer au Club des actionnaires de PREDILIFE ?

L'adhésion est gratuite et 100% digitale. Elle est ouverte à tous les actionnaires détenant au moins une action de PREDILIFE au nominatif ou au porteur. Pour adhérer, l'actionnaire doit se rendre sur la page www.predilife.com/club-des-actionnaires/, et compléter le formulaire d'adhésion. Pour toute question, les actionnaires peuvent contacter le Club par email à investisseurs@predilife.com.

Comment s'inscrire au webinar « les enjeux de la prédiction personnalisée du cancer du sein » ?

Après avoir complété le formulaire d'adhésion au club des actionnaires, l'actionnaire aura accès à son espace dédié. Il lui suffira de cliquer sur « participer au webinar » en renseignant son adresse mail. Un courriel lui sera alors adressé contenant le lien permettant d'accéder au webinar.

Prochain rendez-vous : 1er webinar du club des actionnaires de PREDILIFE, le 4 mars 2021, à 18h30.

