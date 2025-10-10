 Aller au contenu principal
Predilife en mesure de réaliser une augmentation de capital dans les prochains mois
information fournie par AOF 10/10/2025 à 08:41

(AOF) - Predilife, spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, a déclaré une perte nette de 1,88 million d'euros au premier semestre contre une perte de 2,35 millions au 30 juin 2024. La perte opérationnelle s'est réduite sur la période, passant de 2,12 millions à 1,58 million d'euros. Le chiffre d'affaires s'est amélioré, passant de 157900 euros à 392773 euros.

La société opère dans un contexte financier demeurant fragile, avec un horizon de trésorerie à court terme constituant une incertitude significative sur la continuité d'exploitation.

Predilife estime être en mesure de réaliser une augmentation de capital dans les prochains mois, ce qui permettra d'étendre son horizon de financement et de soutenir la poursuite de son plan de développement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PREDILIFE
2,9000 EUR Euronext Paris -7,35%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

