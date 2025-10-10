Predilife en mesure de réaliser une augmentation de capital dans les prochains mois

(AOF) - Predilife, spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, a déclaré une perte nette de 1,88 million d'euros au premier semestre contre une perte de 2,35 millions au 30 juin 2024. La perte opérationnelle s'est réduite sur la période, passant de 2,12 millions à 1,58 million d'euros. Le chiffre d'affaires s'est amélioré, passant de 157900 euros à 392773 euros.

La société opère dans un contexte financier demeurant fragile, avec un horizon de trésorerie à court terme constituant une incertitude significative sur la continuité d'exploitation.

Predilife estime être en mesure de réaliser une augmentation de capital dans les prochains mois, ce qui permettra d'étendre son horizon de financement et de soutenir la poursuite de son plan de développement.

