PREDILIFE : Bilan semestriel au 31/12/2025 du contrat de liquidité PREDILIFE
information fournie par Actusnews 16/01/2026 à 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 16 JANVIER 2026

Bilan semestriel au 31/12/2025

du contrat de liquidité PREDILIFE

Villejuif, France, le 16 Janvier 2026 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF –Tradition Securities And Futures.

Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2025 :

  • 5 673 actions PREDILIFE
  • 24 086,30 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 538 actions PREDILIFE
  • 30 741,57 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE
Nombre d'actions 7 257 5 122
Nombre de transactions 67 59
Montant en capitaux 23 613,55 € 16 958,28 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €

03/07/2025 PREDILIFE A 150 3,4 510
03/07/2025 PREDILIFE V 258 3,6603 944,3574
07/07/2025 PREDILIFE A 120 3,635 436,2
08/07/2025 PREDILIFE A 50 3,5 175
11/07/2025 PREDILIFE A 100 3,44 344
16/07/2025 PREDILIFE A 201 3,1195 627,0195
17/07/2025 PREDILIFE A 24 3,01 72,24
17/07/2025 PREDILIFE V 6 3,1 18,6
18/07/2025 PREDILIFE A 20 3,02 60,4
18/07/2025 PREDILIFE V 18 3,18 57,24
21/07/2025 PREDILIFE A 75 3,29 246,75
21/07/2025 PREDILIFE V 251 3,2998 828,2498
22/07/2025 PREDILIFE A 5 3,4 17
22/07/2025 PREDILIFE V 2 3,59 7,18
23/07/2025 PREDILIFE A 81 3,3 267,3
24/07/2025 PREDILIFE A 12 3,3 39,6
24/07/2025 PREDILIFE V 1 3,56 3,56
25/07/2025 PREDILIFE A 40 3,45 138
29/07/2025 PREDILIFE A 27 3,3 89,1
01/08/2025 PREDILIFE A 91 3,3857 308,0987
07/08/2025 PREDILIFE A 50 3,4 170
12/08/2025 PREDILIFE A 49 3,3 161,7
12/08/2025 PREDILIFE V 10 3,36 33,6
13/08/2025 PREDILIFE A 110 3,2 352
13/08/2025 PREDILIFE V 26 3,3 85,8
14/08/2025 PREDILIFE V 33 3,3 108,9
15/08/2025 PREDILIFE A 1 3,15 3,15
15/08/2025 PREDILIFE V 19 3,3 62,7
18/08/2025 PREDILIFE A 109 3,1 337,9
18/08/2025 PREDILIFE V 109 3,1 337,9
20/08/2025 PREDILIFE A 300 3,27 981
21/08/2025 PREDILIFE A 100 3,1 310
21/08/2025 PREDILIFE V 110 3,1091 342,001
25/08/2025 PREDILIFE A 25 3,15 78,75
25/08/2025 PREDILIFE V 100 3,206 320,6
26/08/2025 PREDILIFE A 10 3,25 32,5
26/08/2025 PREDILIFE V 47 3,26 153,22
27/08/2025 PREDILIFE A 144 3,1226 449,6544
28/08/2025 PREDILIFE V 144 3,24 466,56
29/08/2025 PREDILIFE A 21 3,1 65,1
29/08/2025 PREDILIFE V 21 3,1 65,1
01/09/2025 PREDILIFE A 60 3,12 187,2
01/09/2025 PREDILIFE V 162 3,2686 529,5132
02/09/2025 PREDILIFE A 1 3,08 3,08
09/09/2025 PREDILIFE A 61 3,08 187,88
09/09/2025 PREDILIFE V 10 3,16 31,6
10/09/2025 PREDILIFE V 51 3,15 160,65
15/09/2025 PREDILIFE V 50 3,22 161
02/10/2025 PREDILIFE A 68 3,0226 205,5368
02/10/2025 PREDILIFE V 39 3,08 120,12
03/10/2025 PREDILIFE A 111 2,9079 322,7769
03/10/2025 PREDILIFE V 110 3,02 332,2
06/10/2025 PREDILIFE A 51 3,1 158,1
06/10/2025 PREDILIFE V 51 3,1 158,1
08/10/2025 PREDILIFE A 40 3,055 122,2
08/10/2025 PREDILIFE V 20 3,09 61,8
10/10/2025 PREDILIFE A 80 2,9 232
10/10/2025 PREDILIFE V 40 3,025 121
13/10/2025 PREDILIFE A 20 3,17 63,4
13/10/2025 PREDILIFE V 60 3,15 189
14/10/2025 PREDILIFE V 20 3,25 65
15/10/2025 PREDILIFE A 110 3,1545 346,995
15/10/2025 PREDILIFE V 80 3,205 256,4
17/10/2025 PREDILIFE A 100 3,108 310,8
17/10/2025 PREDILIFE V 22 3,3 72,6
20/10/2025 PREDILIFE A 20 3,18 63,6
20/10/2025 PREDILIFE V 20 3,18 63,6
21/10/2025 PREDILIFE A 60 3,0633 183,798
21/10/2025 PREDILIFE V 60 3,0833 184,998
23/10/2025 PREDILIFE A 150 3,14 471
24/10/2025 PREDILIFE A 32 3,06 97,92
24/10/2025 PREDILIFE V 2 3,14 6,28
27/10/2025 PREDILIFE V 1 3,14 3,14
28/10/2025 PREDILIFE A 18 3,12 56,16
28/10/2025 PREDILIFE V 147 3,14 461,58
29/10/2025 PREDILIFE A 46 3,12 143,52
29/10/2025 PREDILIFE V 10 3,14 31,4
30/10/2025 PREDILIFE A 86 3,1258 268,8188
03/11/2025 PREDILIFE A 67 3,12 209,04
04/11/2025 PREDILIFE A 118 3,06 361,08
04/11/2025 PREDILIFE V 10 3,06 30,6
06/11/2025 PREDILIFE V 100 3 300
13/11/2025 PREDILIFE A 50 2,96 148
14/11/2025 PREDILIFE V 16 3,06 48,96
17/11/2025 PREDILIFE V 92 3,1 285,2
19/11/2025 PREDILIFE V 150 3,064 459,6
20/11/2025 PREDILIFE A 607 3,2352 1963,766
20/11/2025 PREDILIFE V 607 3,2746 1987,682
21/11/2025 PREDILIFE A 189 3,355 634,095
21/11/2025 PREDILIFE V 265 3,4924 925,486
24/11/2025 PREDILIFE A 176 3,3568 590,7968
24/11/2025 PREDILIFE V 100 3,33 333
25/11/2025 PREDILIFE A 114 3,4789 396,5946
25/11/2025 PREDILIFE V 106 3,4953 370,5018
26/11/2025 PREDILIFE A 60 3,45 207
26/11/2025 PREDILIFE V 40 3,425 137
27/11/2025 PREDILIFE A 292 3,3058 965,2936
27/11/2025 PREDILIFE V 100 3,48 348
01/12/2025 PREDILIFE A 20 3,4 68
01/12/2025 PREDILIFE V 20 3,42 68,4
02/12/2025 PREDILIFE A 20 3,4 68
03/12/2025 PREDILIFE A 921 3,39 3122,19
04/12/2025 PREDILIFE A 40 3,32 132,8
04/12/2025 PREDILIFE V 40 3,33 133,2
05/12/2025 PREDILIFE A 50 3,26 163
05/12/2025 PREDILIFE V 50 3,31 165,5
08/12/2025 PREDILIFE V 45 3,39 152,55
10/12/2025 PREDILIFE V 55 3,39 186,45
11/12/2025 PREDILIFE A 114 3,2132 366,3048
11/12/2025 PREDILIFE V 20 3,12 62,4
12/12/2025 PREDILIFE A 80 3,24 259,2
12/12/2025 PREDILIFE V 41 3,2024 131,2984
15/12/2025 PREDILIFE A 170 3,0353 516,001
16/12/2025 PREDILIFE V 4 3,15 12,6
18/12/2025 PREDILIFE A 517 3,4205 1768,399
18/12/2025 PREDILIFE V 760 3,5753 2717,228
19/12/2025 PREDILIFE A 83 3,18 263,94
22/12/2025 PREDILIFE A 40 3,3 132
22/12/2025 PREDILIFE V 40 3,345 133,8
23/12/2025 PREDILIFE A 20 3,3 66
23/12/2025 PREDILIFE V 40 3,325 133
24/12/2025 PREDILIFE A 241 3,2139 774,5499
24/12/2025 PREDILIFE V 241 3,2057 772,5737
29/12/2025 PREDILIFE A 139 3,16 439,24
31/12/2025 PREDILIFE A 100 3,01 301
31/12/2025 PREDILIFE V 70 3,11 217,7

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts
Relations Investisseurs PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
investisseurs@predilife.com 		Relations Presse CAPVALUE
01 80 81 50 00
info@capvalue.fr

