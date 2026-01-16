PREDILIFE : Bilan semestriel au 31/12/2025 du contrat de liquidité PREDILIFE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 16 JANVIER 2026
Bilan semestriel au 31/12/2025
du contrat de liquidité PREDILIFE
Villejuif, France, le 16 Janvier 2026 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF –Tradition Securities And Futures.
Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2025 :
- 5 673 actions PREDILIFE
- 24 086,30 €
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 538 actions PREDILIFE
- 30 741,57 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :
|ACHAT
|VENTE
|Nombre d'actions
|7 257
|5 122
|Nombre de transactions
|67
|59
|Montant en capitaux
|23 613,55 €
|16 958,28 €
|Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
|Date
|Société
|A/V
|Quantité
|Prix unitaire en €
|Capitaux en €
|03/07/2025
|PREDILIFE
|A
|150
|3,4
|510
|03/07/2025
|PREDILIFE
|V
|258
|3,6603
|944,3574
|07/07/2025
|PREDILIFE
|A
|120
|3,635
|436,2
|08/07/2025
|PREDILIFE
|A
|50
|3,5
|175
|11/07/2025
|PREDILIFE
|A
|100
|3,44
|344
|16/07/2025
|PREDILIFE
|A
|201
|3,1195
|627,0195
|17/07/2025
|PREDILIFE
|A
|24
|3,01
|72,24
|17/07/2025
|PREDILIFE
|V
|6
|3,1
|18,6
|18/07/2025
|PREDILIFE
|A
|20
|3,02
|60,4
|18/07/2025
|PREDILIFE
|V
|18
|3,18
|57,24
|21/07/2025
|PREDILIFE
|A
|75
|3,29
|246,75
|21/07/2025
|PREDILIFE
|V
|251
|3,2998
|828,2498
|22/07/2025
|PREDILIFE
|A
|5
|3,4
|17
|22/07/2025
|PREDILIFE
|V
|2
|3,59
|7,18
|23/07/2025
|PREDILIFE
|A
|81
|3,3
|267,3
|24/07/2025
|PREDILIFE
|A
|12
|3,3
|39,6
|24/07/2025
|PREDILIFE
|V
|1
|3,56
|3,56
|25/07/2025
|PREDILIFE
|A
|40
|3,45
|138
|29/07/2025
|PREDILIFE
|A
|27
|3,3
|89,1
|01/08/2025
|PREDILIFE
|A
|91
|3,3857
|308,0987
|07/08/2025
|PREDILIFE
|A
|50
|3,4
|170
|12/08/2025
|PREDILIFE
|A
|49
|3,3
|161,7
|12/08/2025
|PREDILIFE
|V
|10
|3,36
|33,6
|13/08/2025
|PREDILIFE
|A
|110
|3,2
|352
|13/08/2025
|PREDILIFE
|V
|26
|3,3
|85,8
|14/08/2025
|PREDILIFE
|V
|33
|3,3
|108,9
|15/08/2025
|PREDILIFE
|A
|1
|3,15
|3,15
|15/08/2025
|PREDILIFE
|V
|19
|3,3
|62,7
|18/08/2025
|PREDILIFE
|A
|109
|3,1
|337,9
|18/08/2025
|PREDILIFE
|V
|109
|3,1
|337,9
|20/08/2025
|PREDILIFE
|A
|300
|3,27
|981
|21/08/2025
|PREDILIFE
|A
|100
|3,1
|310
|21/08/2025
|PREDILIFE
|V
|110
|3,1091
|342,001
|25/08/2025
|PREDILIFE
|A
|25
|3,15
|78,75
|25/08/2025
|PREDILIFE
|V
|100
|3,206
|320,6
|26/08/2025
|PREDILIFE
|A
|10
|3,25
|32,5
|26/08/2025
|PREDILIFE
|V
|47
|3,26
|153,22
|27/08/2025
|PREDILIFE
|A
|144
|3,1226
|449,6544
|28/08/2025
|PREDILIFE
|V
|144
|3,24
|466,56
|29/08/2025
|PREDILIFE
|A
|21
|3,1
|65,1
|29/08/2025
|PREDILIFE
|V
|21
|3,1
|65,1
|01/09/2025
|PREDILIFE
|A
|60
|3,12
|187,2
|01/09/2025
|PREDILIFE
|V
|162
|3,2686
|529,5132
|02/09/2025
|PREDILIFE
|A
|1
|3,08
|3,08
|09/09/2025
|PREDILIFE
|A
|61
|3,08
|187,88
|09/09/2025
|PREDILIFE
|V
|10
|3,16
|31,6
|10/09/2025
|PREDILIFE
|V
|51
|3,15
|160,65
|15/09/2025
|PREDILIFE
|V
|50
|3,22
|161
|02/10/2025
|PREDILIFE
|A
|68
|3,0226
|205,5368
|02/10/2025
|PREDILIFE
|V
|39
|3,08
|120,12
|03/10/2025
|PREDILIFE
|A
|111
|2,9079
|322,7769
|03/10/2025
|PREDILIFE
|V
|110
|3,02
|332,2
|06/10/2025
|PREDILIFE
|A
|51
|3,1
|158,1
|06/10/2025
|PREDILIFE
|V
|51
|3,1
|158,1
|08/10/2025
|PREDILIFE
|A
|40
|3,055
|122,2
|08/10/2025
|PREDILIFE
|V
|20
|3,09
|61,8
|10/10/2025
|PREDILIFE
|A
|80
|2,9
|232
|10/10/2025
|PREDILIFE
|V
|40
|3,025
|121
|13/10/2025
|PREDILIFE
|A
|20
|3,17
|63,4
|13/10/2025
|PREDILIFE
|V
|60
|3,15
|189
|14/10/2025
|PREDILIFE
|V
|20
|3,25
|65
|15/10/2025
|PREDILIFE
|A
|110
|3,1545
|346,995
|15/10/2025
|PREDILIFE
|V
|80
|3,205
|256,4
|17/10/2025
|PREDILIFE
|A
|100
|3,108
|310,8
|17/10/2025
|PREDILIFE
|V
|22
|3,3
|72,6
|20/10/2025
|PREDILIFE
|A
|20
|3,18
|63,6
|20/10/2025
|PREDILIFE
|V
|20
|3,18
|63,6
|21/10/2025
|PREDILIFE
|A
|60
|3,0633
|183,798
|21/10/2025
|PREDILIFE
|V
|60
|3,0833
|184,998
|23/10/2025
|PREDILIFE
|A
|150
|3,14
|471
|24/10/2025
|PREDILIFE
|A
|32
|3,06
|97,92
|24/10/2025
|PREDILIFE
|V
|2
|3,14
|6,28
|27/10/2025
|PREDILIFE
|V
|1
|3,14
|3,14
|28/10/2025
|PREDILIFE
|A
|18
|3,12
|56,16
|28/10/2025
|PREDILIFE
|V
|147
|3,14
|461,58
|29/10/2025
|PREDILIFE
|A
|46
|3,12
|143,52
|29/10/2025
|PREDILIFE
|V
|10
|3,14
|31,4
|30/10/2025
|PREDILIFE
|A
|86
|3,1258
|268,8188
|03/11/2025
|PREDILIFE
|A
|67
|3,12
|209,04
|04/11/2025
|PREDILIFE
|A
|118
|3,06
|361,08
|04/11/2025
|PREDILIFE
|V
|10
|3,06
|30,6
|06/11/2025
|PREDILIFE
|V
|100
|3
|300
|13/11/2025
|PREDILIFE
|A
|50
|2,96
|148
|14/11/2025
|PREDILIFE
|V
|16
|3,06
|48,96
|17/11/2025
|PREDILIFE
|V
|92
|3,1
|285,2
|19/11/2025
|PREDILIFE
|V
|150
|3,064
|459,6
|20/11/2025
|PREDILIFE
|A
|607
|3,2352
|1963,766
|20/11/2025
|PREDILIFE
|V
|607
|3,2746
|1987,682
|21/11/2025
|PREDILIFE
|A
|189
|3,355
|634,095
|21/11/2025
|PREDILIFE
|V
|265
|3,4924
|925,486
|24/11/2025
|PREDILIFE
|A
|176
|3,3568
|590,7968
|24/11/2025
|PREDILIFE
|V
|100
|3,33
|333
|25/11/2025
|PREDILIFE
|A
|114
|3,4789
|396,5946
|25/11/2025
|PREDILIFE
|V
|106
|3,4953
|370,5018
|26/11/2025
|PREDILIFE
|A
|60
|3,45
|207
|26/11/2025
|PREDILIFE
|V
|40
|3,425
|137
|27/11/2025
|PREDILIFE
|A
|292
|3,3058
|965,2936
|27/11/2025
|PREDILIFE
|V
|100
|3,48
|348
|01/12/2025
|PREDILIFE
|A
|20
|3,4
|68
|01/12/2025
|PREDILIFE
|V
|20
|3,42
|68,4
|02/12/2025
|PREDILIFE
|A
|20
|3,4
|68
|03/12/2025
|PREDILIFE
|A
|921
|3,39
|3122,19
|04/12/2025
|PREDILIFE
|A
|40
|3,32
|132,8
|04/12/2025
|PREDILIFE
|V
|40
|3,33
|133,2
|05/12/2025
|PREDILIFE
|A
|50
|3,26
|163
|05/12/2025
|PREDILIFE
|V
|50
|3,31
|165,5
|08/12/2025
|PREDILIFE
|V
|45
|3,39
|152,55
|10/12/2025
|PREDILIFE
|V
|55
|3,39
|186,45
|11/12/2025
|PREDILIFE
|A
|114
|3,2132
|366,3048
|11/12/2025
|PREDILIFE
|V
|20
|3,12
|62,4
|12/12/2025
|PREDILIFE
|A
|80
|3,24
|259,2
|12/12/2025
|PREDILIFE
|V
|41
|3,2024
|131,2984
|15/12/2025
|PREDILIFE
|A
|170
|3,0353
|516,001
|16/12/2025
|PREDILIFE
|V
|4
|3,15
|12,6
|18/12/2025
|PREDILIFE
|A
|517
|3,4205
|1768,399
|18/12/2025
|PREDILIFE
|V
|760
|3,5753
|2717,228
|19/12/2025
|PREDILIFE
|A
|83
|3,18
|263,94
|22/12/2025
|PREDILIFE
|A
|40
|3,3
|132
|22/12/2025
|PREDILIFE
|V
|40
|3,345
|133,8
|23/12/2025
|PREDILIFE
|A
|20
|3,3
|66
|23/12/2025
|PREDILIFE
|V
|40
|3,325
|133
|24/12/2025
|PREDILIFE
|A
|241
|3,2139
|774,5499
|24/12/2025
|PREDILIFE
|V
|241
|3,2057
|772,5737
|29/12/2025
|PREDILIFE
|A
|139
|3,16
|439,24
|31/12/2025
|PREDILIFE
|A
|100
|3,01
|301
|31/12/2025
|PREDILIFE
|V
|70
|3,11
|217,7
À propos de Predilife
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.
Pour en savoir plus : https://www.predilife.com
|
Contacts
Relations Investisseurs PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
investisseurs@predilife.com
|
Relations Presse CAPVALUE
01 80 81 50 00
info@capvalue.fr
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96028-cp-bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-s2-2025-16.01.26.pdf
