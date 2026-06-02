PREDILIFE : BILAN DE L'ANNEE ET RESULTATS ANNUELS 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2 JUIN 2026

BILAN DE L'ANNEE ET RESULTATS ANNUELS 2025

Villejuif, France, le 2 juin 2026 à 8H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce ses résultats annuels 2025. Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés sont en cours.

2025 : la validation clinique de la médecine prédictive

L'évènement majeur de l'année a été la publication de la première étude clinique de phase III montrant l'impact de la prédiction de risque pour identifier plus tôt les cancers.

L'étude américaine Wisdom a été lancée en 2016, sur 28 000 américaines, avec la moitié bénéficiant du dépistage standard et l'autre moitié du dépistage en fonction du risque.

10 ans plus tard, les résultats ont été annoncés : 37% de cancers avancés ont été détectés au stade précoce [1] . C'est un résultat majeur qui marquera l'histoire de la médecine prédictive.

Le modèle MammoRisk a une efficacité équivalente à celui de Wisdom [2] , il pourra donc bénéficier directement de cette rampe de lancement américaine.

L'ouverture du marché américain

Aux États-Unis Predilife dispose déjà de l'agrément FDA pour son dispositif Denseemammo [3] . Celui-ci permet d'estimer la densité mammaire qui est un facteur de risque important de cancer du sein, nécessaire à l'usage de MammoRisk.

La demande d'agrément FDA nouvellement déposée combinera ces deux éléments, analyse d'image puis mesure du risque à partir de la densité. Le dispositif Denseemammo + MammoRisk a ainsi été nommé Denseerisk. Cette articulation permet de se comparer au seul dispositif déjà agréé par la FDA pour prédire un risque, qui est celui de Clairity et qui utilise l'image seule [4] .

L'activité de traitement d'image par IA en amont de MammoRisk peut être filialisée dans une branche d'activité autonome et une résolution sera proposée à cet effet lors de l'AG du 30 juin 2026.

Denseerisk est donc un dispositif plus complet que le seul agréé aujourd'hui par la FDA car il combine image + facteurs cliniques + génétiques.

Predilife est donc à la pointe mondiale de ce sujet, en termes d'accès aux données et d'efficacité du dispositif de prédiction du cancer du sein.

MyPeBS dérisquée

L'année 2025 doit être une préfiguration de l'année 2027 car l'étude américaine Wisdom est la grande sœur de l'étude européenne MyPeBS, avec deux ans d'avance. En effet, le projet MyPeBS a été lancé officiellement en 2018 et ses résultats sont attendus fin 2027. Ces projets au long cours comportent de nombreux risques, d'organisation, de recrutement, d'agrément en plus des risques scientifiques et les résultats positifs de Wisdom permettent ainsi de dérisquer le projet MyPebs ce qui renforce considérablement sa valeur.

Dans ce cadre favorable pour MammoRisk, Predilife va se recentrer sur cet actif pour valoriser au mieux ses droits de propriété intellectuelle [5] .

L'extension possible aux autres pathologies

Les autres cancers peuvent être prédits avec la même efficacité que le cancer du sein, dès lors que l'on intègre à la fois les facteurs génétiques et environnementaux. La contribution est fonction de chaque cancer, le plus environnemental étant le cancer du poumon, et le plus génétique parmi les grands cancers celui de la prostate [6] .

Le cancer du sein a été le premier cancer objet d'une étude de phase III car il présente une des plus fortes incidences mais surtout survient plus tôt que les autres cancers les plus prévalents occasionnant ainsi le plus d'années de vies perdues.

Les autres cancers peuvent bénéficier de la même approche et les bilans prédictifs multipathologies de Predilife permettent cette prévention des principales pathologies.

Résultats annuels 2025

Analyse des résultats annuels :

En euros 2025 2024 Chiffre d'affaires 835.809 493.202 Charges d'exploitation (4.121.325) (4.496.935) Résultat d'exploitation (3.266.842) (3.998.200) Résultat net (3.934.457) (4.264.749) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 555.807 1.058.598

Au cours de l'exercice 2025, Predilife a réalisé un chiffre d'affaires de 836 K€ contre un chiffre d'affaires de 493 K€ en 2024. La perte d'exploitation s'est élevée à 4 121.325 euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 contre une perte d'exploitation de 3.998.200 euros au cours de l'exercice précédent. La perte nette de l'exercice 2025 s'est élevée à 3.934.457 euros contre une perte nette de 4. 264.749 euros pour l'exercice 2024.

Horizon de trésorerie et évènements post clôture

La trésorerie de la société est d'environ 280kE avec un cash burn de l'ordre de 40kE/mois soit un horizon jusqu'à fin 2026. Le redressement annoncé le 7 avril a été effectivement décidé par le tribunal de commerce de Créteil le 6 mai avec la durée maximale de la période d'observation soit 6 mois, permettant ainsi une restructuration des effectifs prise en charge par l'Association de Garantie des Salaires et ainsi un allongement de l'horizon de la trésorerie pour laisser le temps de valoriser au mieux MammoRisk et Denseerisk.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2025

Le rapport financier annuel au 31 décembre 2025 est prévu pour une mise à disposition du public au plus tard le 12 juin 2026. Il sera disponible sur le site de Predilife, https://www.predilife.com , dans la rubrique Investisseurs/ rapports financiers.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com

[1] https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2842903

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41223562/

[3] https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K152009

[4] https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf24/DEN240047.pdf

[5] Communiqué de Presse de Predilife du 7 avril 2026

[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10891514/