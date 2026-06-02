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Lyhanna: les recherches continuent après la mise en examen du principal suspect
information fournie par AFP 02/06/2026 à 08:30

Des gendarmes participent aux recherches pour retrouver Lyhanna Bernard, 11 ans, portée disparue depuis le 29 mai, à Fleurance (Gers), le 1er juin 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Des gendarmes participent aux recherches pour retrouver Lyhanna Bernard, 11 ans, portée disparue depuis le 29 mai, à Fleurance (Gers), le 1er juin 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Les recherches continuent mardi pour tenter de retrouver la collégienne de 11 ans, Lyhanna, portée disparue à Fleurance, dans le Gers, au lendemain de la mise en examen d'un homme de 41 ans pour enlèvement.

"Les recherches se poursuivent", a dit à l'AFP mardi matin le capitaine Eloi Brot, commandant de gendarmerie de Condom.

La jeune fille a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15H00 devant le collège de Fleurance, un bourg de 6.000 habitants à 80 km à l'ouest de Toulouse.

Le principal suspect interpellé samedi et placé en garde à vue a été mis en examen lundi pour enlèvement et placé en détention provisoire. Il connaissait bien Lyhanna car sa fille est une amie de la disparue.

Des gendarmes recherchent Lyhanna à Fleurance (Gers), le 1er juin 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Des gendarmes recherchent Lyhanna à Fleurance (Gers), le 1er juin 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Lundi soir au tribunal d'Agen, devant le juge, ce père de famille a refusé de s'exprimer et de répondre aux questions lors de son interrogatoire de première comparution, a informé le procureur d'Agen Olivier Naboulet.

Dimanche, la procureure d'Auch Clémence Meyer avait annoncé que l'homme avait déclaré avoir déposé Lyhanna à la piscine de la commune, des déclarations "jugées incohérentes et imprécises".

Contacté par l'AFP, l'avocat de la famille de la disparue François Roujou de Boubée dit que la seule attente de ses proches "est de retrouver Lyhanna".

Des habitants participent aux recherches pour retrouver Lyhanna à Fleurance (Gers), le 1er juin 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Des habitants participent aux recherches pour retrouver Lyhanna à Fleurance (Gers), le 1er juin 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Sur le terrain, à Fleurance et dans les environs, les efforts de recherche pour retrouver Lyhanna ont été accentués lundi avec le renfort d'un escadron de gendarmes mobiles, portant à près de 200 le nombre de militaires mobilisés pour "maximiser notre couverture terrain", a indiqué lundi en fin d'après-midi le colonel Philippe de Laforcade, commandant du groupement de gendarmerie du Gers.

Ils ratissent les environs de Fleurance, ont organisé une battue, sondé lacs et rivières, inspecté des champs et des zones boisées, aidés par des drones et hélicoptères, pour l'instant en vain.

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