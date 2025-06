PREDILIFE : Avenant au contrat de liquidité conclu avec TSAF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 11 JUIN 2025

Avenant au contrat de liquidité conclu avec TSAF

Villejuif, France, le 11 juin 2025 à 19h00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce avoir apporté les modifications suivantes au contrat de liquidité conclu le 21 décembre 2018 avec TSAF – Tradition Securities And Futures.

Le contrat de liquidité a restitué à la société PREDILIFE :

· 50 000 € en espèces ;

· 2 000 actions PREDILIFE ;

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

· 7 697 actions PREDILIFE ;

· 71 846,93 €

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com





investisseurs@predilife.com Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr