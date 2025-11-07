 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 966,50
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PREDAVIR : ABL Diagnostics et le CHRU Nancy unis pour prévenir les menaces virales grâce au FEDER Grand Est
information fournie par Boursorama CP 07/11/2025 à 08:00

Woippy, le 07 novembre 2025, ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – ABLD), société innovante spécialisée dans la microbiologie et le séquençage de pathogènes, et le CHRU de Nancy annoncent le lancement du projet PREDAVIR : PREvenir le DAnger VIRal, cofinancé par l’Union européenne et la Région Grand Est. Ce projet vise à anticiper et prévenir les menaces infectieuses en mettant au point une solution complète de diagnostic métagénomique, combinant expérience viro-médicale en secteur hospitalo-universitaire, développement de kits de laboratoire et de logiciels bio-informatiques de nouvelle génération.
Le diagnostic virologique actuel se heurte à des limites importantes : la diversité génétique des virus, leur mutation rapide et l’émergence d’agents pathogènes inconnus rendent les outils de détection ciblés souvent insuffisants. PREDAVIR a pour objectif de répondre à ce défi en proposant une approche de métagénomique sans hypothèse diagnostique a priori, capable d’identifier tout génome viral présent dans un échantillon clinique. En fin de programme, des diagnostics infectieux élargis pourront prendre en compte d’éventuelles co-infections bactériennes à côté de virus pathogènes. [...]
Investissement total de 2 995 849.64 € (2 417 172 € pour ABL Diagnostics et 578 677.64€ pour le CHRU Nancy) dont 1 797 512€ (1 450 304 € pour ABL Diagnostics et 347 208 pour le CHRU Nancy) cofinancés par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du programme FEDER-FSE+-FTJ 2021-2027.

Banques centrales
FED

Valeurs associées

ABL DIAGNOSTICS
3,1200 EUR Euronext Paris -10,34%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des entreprises, mais aussi le ministère des Transports, pointent certains effets délétères pour le secteur aérien français de l'alourdissement récent de sa fiscalité ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le secteur aérien français dit déjà pâtir de l'alourdissement de sa fiscalité
    information fournie par AFP 07.11.2025 08:01 

    Décrochage du trafic par rapport au reste de l'Europe, bénéfices rognés et aviation d'affaires durement touchée: des entreprises, mais aussi le ministère des Transports, pointent certains effets délétères pour le secteur aérien français de l'alourdissement récent ... Lire la suite

  • AIR FRANCE-KLM : Baissier mais survendu
    AIR FRANCE-KLM : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 07.11.2025 07:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • Photo d'illustration montrant la bande-annonce du jeau vidéo "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) de Rockstar Games, à Los Angeles (Californie), aux Etats-Unis, le 5 décembre 2023 ( AFP / Chris DELMAS )
    Nouveau report pour le jeux vidéo GTA VI, désormais attendu pour novembre 2026
    information fournie par AFP 07.11.2025 07:35 

    La sortie du très attendu "Grand Theft Auto VI" (GTA VI), nouvel opus de la série de jeux vidéo populaire et sulfureuse à la fois, a de nouveau été repoussée par son éditeur Rockstar Games jusqu'au 19 novembre 2026. Le jeu de gangsters, dont le célèbre épisode ... Lire la suite

  • La société de fabrication d'acier inoxydable Aperam ralentit sa production en Belgique
    Aperam : Ebitda vu en baisse séquentielle au T4, rate les attentes au T3
    information fournie par Reuters 07.11.2025 07:34 

    Aperam a annoncé vendredi que son Ebitda ajusté au quatrième trimestre devrait être légèrement inférieur par rapport à celui du troisième trimestre, le producteur d'acier inoxydable affichant un chiffre en-dessous des attentes au 30 septembre. Sur la période, Aperam ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank