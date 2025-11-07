PREDAVIR : ABL Diagnostics et le CHRU Nancy unis pour prévenir les menaces virales grâce au FEDER Grand Est

Woippy, le 07 novembre 2025, ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – ABLD), société innovante spécialisée dans la microbiologie et le séquençage de pathogènes, et le CHRU de Nancy annoncent le lancement du projet PREDAVIR : PREvenir le DAnger VIRal, cofinancé par l’Union européenne et la Région Grand Est. Ce projet vise à anticiper et prévenir les menaces infectieuses en mettant au point une solution complète de diagnostic métagénomique, combinant expérience viro-médicale en secteur hospitalo-universitaire, développement de kits de laboratoire et de logiciels bio-informatiques de nouvelle génération.

Le diagnostic virologique actuel se heurte à des limites importantes : la diversité génétique des virus, leur mutation rapide et l’émergence d’agents pathogènes inconnus rendent les outils de détection ciblés souvent insuffisants. PREDAVIR a pour objectif de répondre à ce défi en proposant une approche de métagénomique sans hypothèse diagnostique a priori, capable d’identifier tout génome viral présent dans un échantillon clinique. En fin de programme, des diagnostics infectieux élargis pourront prendre en compte d’éventuelles co-infections bactériennes à côté de virus pathogènes. [...]

Investissement total de 2 995 849.64 € (2 417 172 € pour ABL Diagnostics et 578 677.64€ pour le CHRU Nancy) dont 1 797 512€ (1 450 304 € pour ABL Diagnostics et 347 208 pour le CHRU Nancy) cofinancés par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du programme FEDER-FSE+-FTJ 2021-2027.