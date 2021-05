Precisions Sur La Fin Des Negociations Entre Acheter-Louer.fr Et Yeeld SAS

PARIS, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- Acheter-Louer.fr et les Concertistes ayant pris une participation de 9 % au capital social de la Société sont convenus, après examen complémentaire des projets portés par les deux sociétés, qu'un rapprochement entre Yeeld SAS et Acheter-Louer.fr ne pourrait, à ce stade, avoir lieu.

Après avoir pris acte de la stratégie de développement de la direction d'Acheter-Louer.fr telle que récemment rappelée, les Concertistes ont donc renoncé à présenter le rachat de Yeeld SAS à l'assemblée générale des actionnaires d'Acheter-Louer.fr.

Les Concertistes se sont en conséquence désistés de leur appel contre l'ordonnance de Madame le Président du Tribunal de commerce d'Evry du 16 décembre 2020 ayant rejeté leur demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire.

Acheter-Louer.fr poursuit donc sa politique de croissance, notamment par la digitalisation de ses services, dans son cœur de métier, savoir au profit des professionnels de l'immobilier tout en restant attentive à toute opportunité créatrice de valeur pour ces actionnaires.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier - habitat - Blog immo-habitat - Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

