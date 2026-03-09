 Aller au contenu principal
Precision BioSciences progresse alors que la FDA accélère le développement d'une thérapie génique pour une maladie musculaire dégénérative
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Precision BioSciences DTIL.O augmentent de 10 % à 5,09 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que la FDA a accordé le statut Fast Track à son traitement expérimental de la maladie de Duchenne, PBGENE-DMD

** La DMD est une maladie génétique rare qui provoque un affaiblissement et une perte progressifs des muscles, principalement chez les garçons; PBGENE-DMD vise à corriger les erreurs génétiques courantes à l'origine de la maladie, selon la société

** La société déclare qu'elle prévoit de lancer un essai de phase intermédiaire chez des garçons âgés de 2 à 7 ans pour en tester la sécurité et l'efficacité.

** L'étiquette "fast track" de la FDA américaine vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** Les actions ont augmenté de ~9% en 2025

