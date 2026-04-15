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Precision BioSciences : l'essai d'édition du gène de l'hépatite B s'étend à l'Europe
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril -

** Les actions de Precision BioSciences DTIL.O augmentent de 2,35 % à 7,40 $ avant la mise sur le marché

** La société de biotechnologie a obtenu l'autorisation d'ajouter la France et la Roumanie à son étude ELIMINATE-B sur le PBGENE-HBV, un traitement expérimental de l'hépatite B chronique

** L'expansion vise à accélérer le recrutement des patients en Europe, en plus des sites existants au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique

** L'hépatite B chronique est incurable et le médicament est conçu pour cibler la cause profonde de l'infection hépatique à long terme, en vue d'un traitement curatif unique - DTIL

** La préparation du site a commencé, et la première sélection de patients est prévue pour le deuxième trimestre 2026

** Le PBGENE-HBV de la société a obtenu le statut Fast Track de la FDA

** A la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 74% depuis le début de l'année

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