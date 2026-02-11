Precision BioSciences bondit après l'approbation par la FDA d'un essai clinique pour un traitement de la maladie de la fonte musculaire

11 février - ** Les actions du développeur de médicaments Precision BioSciences DTIL.O augmentent de 6 % à 4 $ avant la mise sur le marché

** La société reçoit l'autorisation de la FDA américaine pour commencer à tester sa thérapie expérimentale, PBGENE-DMD, pour la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie musculaire qui affaiblit le cœur

** PBGENE-DMD vise à corriger l'erreur génétique sous-jacente par un traitement unique; les données précliniques ont montré une restauration de la production de protéines musculaires et une amélioration de la fonction musculaire, selon la société

** L'étude de phase précoce à intermédiaire recrutera des garçons atteints de mutations courantes de la DMD sur des sites américains; les premières données sont attendues fin 2026, selon la société

** Les actions ont augmenté d'environ 9 % en 2025