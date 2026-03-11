Precision Bio progresse grâce aux brevets américains qui soutiennent le traitement expérimental de l'hépatite B

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Precision BioSciences DTIL.O augmentent de 1 % à 5,32 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que l'Office américain des brevets et des marques a émis des avis de renforcement de la propriété intellectuelle pour PBGENE-HBV, sa thérapie expérimentale d'édition de gènes pour l'hépatite B chronique, une infection hépatique de longue durée

** Les brevets couvrent son enzyme d'édition de gènes brevetée et un nouveau composant qui pourrait être utilisé dans de futures thérapies, avec une protection qui devrait durer au moins jusqu'en novembre 2044

** PBGENE-HBV fait l'objet d'un premier essai mondial sur l'homme et vise à éliminer la forme du virus qui lui permet de persister dans l'organisme - DTIL

** La société affirme que le programme a reçu le statut de procédure accélérée de la FDA américaine

** Les actions ont augmenté de ~9% en 2025