 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Precision Bio progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Precision BioSciences DTIL.O augmentent de 8,89% à 5,51 $ avant le marché ** La société affiche un bénéfice de 1,05 $ par action au T4 , alors que les analystes s'attendaient à une perte de 54 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 34,2 millions de dollars, dépassant l'estimation des analystes de 9,1 millions de dollars

** L'augmentation du chiffre d'affaires est principalement due aux 26,2 millions de dollars enregistrés dans le cadre de l'accord de collaboration avec Novartis et aux 8 millions de dollars provenant de l'accord de licence avec Imugene

** Les actions de DTIL ont augmenté de plus de 9 % en 2025

Valeurs associées

PRECISIO BIO
5,0600 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank