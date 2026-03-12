Precision Bio progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Precision BioSciences DTIL.O augmentent de 8,89% à 5,51 $ avant le marché ** La société affiche un bénéfice de 1,05 $ par action au T4 , alors que les analystes s'attendaient à une perte de 54 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 34,2 millions de dollars, dépassant l'estimation des analystes de 9,1 millions de dollars

** L'augmentation du chiffre d'affaires est principalement due aux 26,2 millions de dollars enregistrés dans le cadre de l'accord de collaboration avec Novartis et aux 8 millions de dollars provenant de l'accord de licence avec Imugene

** Les actions de DTIL ont augmenté de plus de 9 % en 2025