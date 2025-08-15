Precigen augmente après l'approbation par la FDA d'une immunothérapie pour une maladie respiratoire rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Precigen

PGEN.O font un bond de 82,2 % à 3,37 $ avant la mise sur le marché ** La FDA américaine approuve l'immunothérapie de PGEN pour traiter les adultes atteints d'une maladie respiratoire rare, ce qui en fait le premier traitement pour cette maladie à recevoir l'aval de l'organisme de réglementation de la santé

** Papzimeos est approuvé pour traiter la papillomatose respiratoire récurrente (RRP) — une maladie qui provoque la croissance de tumeurs ressemblant à des verrues dans les voies respiratoires en raison d'une infection par le papillomavirus humain (HPV)

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 65,2 % depuis le début de l'année