 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 916,68
+0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Precigen augmente après l'approbation par la FDA d'une immunothérapie pour une maladie respiratoire rare
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Precigen

PGEN.O font un bond de 82,2 % à 3,37 $ avant la mise sur le marché ** La FDA américaine approuve l'immunothérapie de PGEN pour traiter les adultes atteints d'une maladie respiratoire rare, ce qui en fait le premier traitement pour cette maladie à recevoir l'aval de l'organisme de réglementation de la santé

** Papzimeos est approuvé pour traiter la papillomatose respiratoire récurrente (RRP) — une maladie qui provoque la croissance de tumeurs ressemblant à des verrues dans les voies respiratoires en raison d'une infection par le papillomavirus humain (HPV)

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 65,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PRECIGEN
1,8500 USD NASDAQ -3,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank