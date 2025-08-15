Precigen augmente après l'approbation par la FDA d'un médicament contre une maladie respiratoire rare

(Mises à jour)

15 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Precigen

PGEN.O ont bondi de 62,2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis près de quatre ans, soit 3 $, dans les échanges du matin

** L'action est prête à connaître sa meilleure journée depuis plus de cinq ans, si les gains se maintiennent

** La FDA approuve lemédicament de PGEN pour traiter les adultes atteints d'une maladie respiratoire rare, ce qui en fait le premier traitement pour cette maladie à recevoir l'aval de l'organisme de réglementation de la santé

** Papzimeos est approuvé pour traiter la papillomatose respiratoire récurrente (RRP), une maladie qui provoque la croissance de tumeurs ressemblant à des verrues dans les voies respiratoires en raison d'une infection par le papillomavirus humain (HPV)

** L'action a progressé de 155,4 % depuis le début de l'année