Pologne: la banque centrale abaisse son principal taux directeur à 3,75%

La banque centrale de Pologne (NBP) a annoncé mercredi dans un communiqué la baisse à 3,75%, comparé à 4,0% auparavant, de son taux principal directeur, le taux de "référence".

La NBP a décidé d'abaisser ses taux conformément aux attentes de la majorité des analystes, malgré des incertitudes de certains d'entre eux liées à la situation au Moyen Orient.

Par ailleurs, le taux d'escompte, qui désigne le taux d'intérêt auquel les banques commerciales empruntent des liquidités en apportant en garantie des créances qu'elles détiennent, a été abaissé à 3,85%, selon ce communiqué.

Le taux Lombard, c'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale lors de l'octroi de prêts aux banques commerciales au jour le jour, a été abaissé à 4,25%.

L'abaissement de taux suit le ralentissement de l'inflation.

En janvier, la hausse des prix à la consommation s'est chiffrée à 2,2% sur un an, contre 2,4% en décembre et 2,5% en novembre, selon les données de l'Office national des statistiques (GUS).

Au 4e trimestre de 2025, le PIB polonais a augmenté de 4%, selon GUS.

Depuis mai 2025, la banque centrale a abaissé ses taux de 2% points de pourcentage au total.

Avant cette date, les taux étaient restés inchangés depuis octobre 2023.