PRECIEUX-L'or rebondit après avoir atteint son plus bas niveau depuis quatre mois, suite au report par Trump des frappes sur les actifs énergétiques de l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'or au comptant a connu vendredi sa pire semaine depuis 1983

* Le pétrole plonge après le report des frappes par Donald Trump

* L'argent et le palladium en hausse de plus de 3 %

(Mise à jour des prix) par Ashitha Shivaprasad

Les prix de l'or ont réduit leurs pertes lundi, rebondissant d'un plus bas de quatre mois atteint plus tôt, après que les commentaires du président américain Donald Trump reportant les frappes militaires prévues sur l'infrastructure énergétique iranienne aient fait plonger les prix du pétrole.

L'or au comptant XAU= a diminué de 0,4% à 4 470,36 $ l'once à 10:53 a.m. ET (1453 GMT), après avoir chuté de plus de 8% plus tôt à un plus bas de séance de 4 097,99 $. Il a affiché sa pire performance hebdomadaire depuis 1983 vendredi.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 ont chuté de 2,2 % à 4 471,60 $.

"La vente de nuit a été une continuation de la liquidation longue que nous avons vue au cours des dernières sessions, alimentée en grande partie par les attentes de la hausse des taux d'intérêt. Le retournement spectaculaire s'est produit après le post de Trump sur Truth Social. Le titre a déclenché de vastes inversions sur les marchés - métaux, énergie et actions", a déclaré David Meger, directeur du négoce des métaux chez High Ridge Futures.

"On peut supposer que la volatilité va se poursuivre", a-t-il ajouté.

L'augmentation des prix de l'énergie due à la guerre contre l'Iran a récemment accru les paris sur le maintien des taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps. L'or, malgré sa réputation de couverture de l'inflation et de valeur refuge, a eu du mal à profiter de la hausse des taux qui augmente le coût d'opportunité de la détention de ce métal sans rendement.

Trump a déclaré que les États-Unis et l'Iran avaient eu des discussions constructives et qu'il reporterait toute frappe sur les centrales électriques et les infrastructures énergétiques. Les conversations avec l'Iran se poursuivront tout au long de la semaine, a-t-il déclaré dans un message sur les réseaux sociaux. Toutefois, l'agence de presse iranienne Fars, citant une source, a déclaré qu'il n'y avait pas de communications directes ou indirectes avec les États-Unis.

À la suite des commentaires de Donald Trump, les prix du pétrole ont chuté et le dollar s'est replié. Un dollar plus faible rend les lingots d'or plus abordables pour les détenteurs d'autres devises. USD/ O/R

Le prix de l'or au comptant a chuté de plus de 15 % depuis le début du conflit au Moyen-Orient le 28 février, et a reculé d'environ 20 % par rapport à son pic record de 5 594,82 $ atteint le 29 janvier.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant XAG= a augmenté de 3,3% à 70,01 dollars l'once, tandis que le platine

XPT= a glissé de 1,1% à 1 901,53 dollars. Le palladium XPD= a augmenté de 3,4 % à 1 450,79 $.