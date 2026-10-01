PRÉCIEUX-L'or progresse légèrement alors que des données d'inflation plus faibles que prévu freinent les anticipations de hausse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* HSBC abaisse ses prévisions concernant le cours moyen de l'or pour 2026 à 4.490 dollars/once

* L'inflation américaine est inférieure aux prévisions en août

* Les traders réduisent fortement les probabilités d'une hausse des taux américains en octobre, qui passent de 69% il y a une semaine à 31%

(Dernières informations à la clôture des marchés américains)

par Noel John

Les cours de l’or ont légèrement progressé jeudi, les données sur l’inflation américaine, plus faibles que prévu, ayant réduit les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale en octobre, tandis que les investisseurs attendent les chiffres clés de l’emploi américain attendus plus tard dans la semaine.

L'or au comptant XAU= a légèrement progressé de 0.2% à 4.165,29 dollars l'once à 14h08 EDT (18h08 GMT), tandis que les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en décembre

GCv1 ont clôturé en hausse de 0.4% à 4.202,30 dollars. Les cours de l'or ont chuté de plus de 6% en septembre.

Les données publiées mercredi ont montré que l’inflation américaine avait moins augmenté que prévu en août, tandis que les pressions sur les prix ont été revues à la baisse pour le mois précédent.

Ces données ont réduit la probabilité d’une hausse des taux en octobre, les marchés tablant désormais sur une probabilité de 31%, contre 45% avant la publication et 69% il y a une semaine.

FEDWATCH

“Ce sont ces anticipations d’une hausse des taux plus modérées qui ont soutenu les marchés des métaux précieux”, a déclaré David Meger, directeur du négoce des métaux chez High Ridge Futures.

Freinant la poursuite de la hausse de l’or, les rendements des bons du Trésor américainà 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies, augmentant ainsi le coût d’opportunité de la détention d’or, tandis qu’un dollar plus fort a rendu l’or, coté en dollars, plus onéreux pour les détenteurs d’autres devises. US/ USD/

Les cours du pétrole ont également augmenté, attisant les craintes inflationnistes, après que la Chine a suspendu ses exportations de produits pétroliers, ce qui risque de resserrer les marchés des carburants déjà confrontés à des pénuries d’approvisionnement à l’échelle mondiale. O/R

“Tout élément susceptible d’accroître la probabilité d’une hausse des taux de la Fed pèserait certainement sur le sentiment sur le marché de l’or. Une nouvelle hausse forte des prix de l’énergie ou toute escalade au Moyen-Orient aurait le même effet”, a déclaré David Meger.

Les investisseurs attendent désormais le rapport de vendredi sur l’emploi non agricole américain du mois de septembre pour obtenir des indices sur les perspectives de politique monétaire.

“La baisse de l’appétit pour le risque et la diminution des anticipations de hausse des taux de la Fed ont soutenu l’or, mais la tendance à court terme reste baissière. Un nouveau test du seuil des 4.000 dollars reste envisageable, surtout si le rapport sur l’emploi non agricole de demain réserve une surprise à la hausse”, a déclaré Achilleas Georgolopoulos, analyste de marché senior chez XM Trading, dans une note.

HSBC a revu à la baisse ses prévisions de cours moyen de l’or pour 2026 et 2027, les ramenant respectivement à 4.490 $/oz et 4.825 $/oz, estimant que l’or pourrait subir de nouvelles pressions à court terme mais qu’il approchait probablement d’un plancher.

Par ailleurs, HSBC s’attend à ce que les banques centrales reprennent leurs achats en réaction à la baisse des cours, notamment lorsque ceux-ci avoisineront ou passeront sous la barre des 4.000 dollars.

Parmi les autres métaux, le cours au comptant de l’argent

XAG= a progressé de 0.2% à 60,51 dollars, celui du platine

XPT= a gagné 0.1% à 1.707,56 dollars, tandis que celui du palladium XPD= a reculé de 2.2% à 1.178,57 dollars.