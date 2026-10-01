 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mairie de Perpignan : la réélection d'Aliot (RN) confirmée par la justice administrative
information fournie par AFP 01/10/2026 à 20:55

Ajouter Boursorama à vos sources

Louis Aliot, vice-président du RN et maire de Perpignan, à Carcassonne le 18 mars 2026 ( AFP / Ed JONES )

Louis Aliot, vice-président du RN et maire de Perpignan, à Carcassonne le 18 mars 2026 ( AFP / Ed JONES )

Le tribunal administratif (TA) de Montpellier a rejeté jeudi deux recours contre la réélection de Louis Aliot (RN) à la mairie de Perpignan le 15 mars, dès le premier tour des élections municipales.

Le premier de ces recours en annulation avait été présenté par Mickaël Idrac, candidat malheureux à la mairie lors de ces élections.

Les bulletins de vote de sa liste LFI-Les Ecologistes, étaient imprimés en recto-verso, avec notamment d'un côté sa photo et les logos des partis, et de l'autre la liste de l'ensemble des candidats.

A la demande de la préfecture, c'est ce dernier côté qui était visible sur les tables des bureaux de vote, rendant plus difficile la reconnaissance du bulletin par les électeurs, selon M. Idrac.

Or, pour le tribunal administratif de Montpellier, "aucune irrégularité ne peut être relevée dans la décision de rendre visible pour les électeurs la première face du bulletin, qui est celle qui comporte les mentions obligatoires (...) permettant d'assurer l’égalité de traitement entre les différents candidats".

Le deuxième recours rejeté, qui "soulève plusieurs griefs", selon le TA de Montpellier, avait été présenté notamment par Agnès Langevine, également candidate (Place Publique-PS) à la mairie de Perpignan en mars dernier.

L'un de ces griefs concernait "la propagande électorale", rappelle le tribunal, pour lequel, contrairement aux affirmations de Mme Langevine, la liste menée par le socialiste dissident Mathias Blanc, soutenu par des militants PS et PCF locaux, "n’a pas trompé les électeurs sur sa tendance politique et le soutien politique dont elle bénéficiait".

M. Aliot a été réélu le 15 mars dès le premier tour des municipales avec 50,61% des suffrages exprimés, loin devant Mme Langevine (15,94%).

Bruno Nougayrède, candidat de la droite et des macronistes (du MoDem à LR), a obtenu 13,45%, devant M. Idrac à 9,60%, et M. Blanc (8,94%).

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 13:20

    Encore des juges pro FN

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank