Mairie de Perpignan : la réélection d'Aliot (RN) confirmée par la justice administrative

Louis Aliot, vice-président du RN et maire de Perpignan, à Carcassonne le 18 mars 2026 ( AFP / Ed JONES )

Le tribunal administratif (TA) de Montpellier a rejeté jeudi deux recours contre la réélection de Louis Aliot (RN) à la mairie de Perpignan le 15 mars, dès le premier tour des élections municipales.

Le premier de ces recours en annulation avait été présenté par Mickaël Idrac, candidat malheureux à la mairie lors de ces élections.

Les bulletins de vote de sa liste LFI-Les Ecologistes, étaient imprimés en recto-verso, avec notamment d'un côté sa photo et les logos des partis, et de l'autre la liste de l'ensemble des candidats.

A la demande de la préfecture, c'est ce dernier côté qui était visible sur les tables des bureaux de vote, rendant plus difficile la reconnaissance du bulletin par les électeurs, selon M. Idrac.

Or, pour le tribunal administratif de Montpellier, "aucune irrégularité ne peut être relevée dans la décision de rendre visible pour les électeurs la première face du bulletin, qui est celle qui comporte les mentions obligatoires (...) permettant d'assurer l’égalité de traitement entre les différents candidats".

Le deuxième recours rejeté, qui "soulève plusieurs griefs", selon le TA de Montpellier, avait été présenté notamment par Agnès Langevine, également candidate (Place Publique-PS) à la mairie de Perpignan en mars dernier.

L'un de ces griefs concernait "la propagande électorale", rappelle le tribunal, pour lequel, contrairement aux affirmations de Mme Langevine, la liste menée par le socialiste dissident Mathias Blanc, soutenu par des militants PS et PCF locaux, "n’a pas trompé les électeurs sur sa tendance politique et le soutien politique dont elle bénéficiait".

M. Aliot a été réélu le 15 mars dès le premier tour des municipales avec 50,61% des suffrages exprimés, loin devant Mme Langevine (15,94%).

Bruno Nougayrède, candidat de la droite et des macronistes (du MoDem à LR), a obtenu 13,45%, devant M. Idrac à 9,60%, et M. Blanc (8,94%).