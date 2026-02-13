 Aller au contenu principal
PRECIEUX-L'or progresse grâce à des achats à la baisse ; les investisseurs attendent les données sur l'inflation aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Tous les métaux précieux en passe de subir des pertes hebdomadaires

*

ANZ relève ses prévisions de prix de l'or à 5 800 $/oz pour le T2

*

Les données de l'IPC américain sont attendues à 8:30 a.m. ET (1330 GMT)

(Mise à jour des prix pour les échanges de mi-séance dans la zone EMEA) par Pablo Sinha

L'or a progressé vendredi,regagnant du terrain après la baisse de jeudi de près d'une semaine, alors que des chasseurs de bonnes affaires intervenaient, les investisseurs gardant un œil sur les données clés de l'inflation américaine attendues plus tard dans la journée pour obtenir des indications sur les perspectives de la politique de la Réserve fédérale.

L'or au comptant XAU= était en hausse de 0,7% à4 951,90 $ l'once à 11h58 GMT,mais était en baisse de 0,1% depuis le début de la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril ont augmenté de 0,5% à4 971,70 dollars l'once.

"Les achats à la baisse des acteurs du marché en Asie, où la demande d'or a été particulièrement forte, semble être le moteur du rebond des prix de l'or", a déclaré Hamad Hussain, économiste spécialiste du climat et des matières premières chez Capital Economics.

Le marché de l'or en Chine a connu une forte demande à l 'approche des vacances du Nouvel An lunaire, tandis qu'en Inde, l'or a subi une décote cette semaine pour la première fois en un mois, car une demandeplus faible dans un contexte de prix volatils a dissuadé lesacheteurs. GOL/AS

L'or a chuté d'environ 3% jeudi, tombant à son niveau le plus bas depuis près d'une semaine, alors que les fortes données sur l'emploi aux Etats-Unis ont atténué les espoirs de réduction des taux de la Fed à court terme. Un passage sous la barre des 5 000 dollars l'once a accentué les pertes, alors que la pression de la vente s'est intensifiée.

Les données de mercredi ont montré que les États-Unis ont ajouté 130 000 emplois en janvier, par rapport aux estimations des analystes de 70 000.

Cependant, "les mouvements semblent être indépendants des fondamentaux du marché, et non à cause d'eux, et les fondamentaux du marché à travers le complexe des métaux précieux restent positifs", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

Les analystes d'ANZ ont relevé vendredi leurs prévisions pour l'or de 5 400 à 5 800 dollars l'once pour le deuxième trimestre, notant que le métal reste un actif d'assurance contre une pléthore d'incertitudes.

Les investisseurs attendent maintenant les données de l'indice des prix à la consommation, prévues plus tard dans la journée de vendredi, afin d'évaluer la santé du marché du travail et les perspectives de nouvelles réductions de taux cette année. Les lingots sans rendement ont tendance à bien se comporter dans les environnements de faibles taux d'intérêt.

FEDWATCH

L'argent au comptant XAG= a grimpé de 2,7% à 77,18 dollars l'once,se remettant d'unebaisse de 11% lors de la session précédente. Il était sur la voie d'uneperte hebdomadaire de 0,8%.

Le platine au comptant XPT= a augmenté de 0,3% à2 008,96 dollars l'once et le palladium XPD= a augmenté de 1,1% à1 633,75 dollars. Les deux métaux étaient sur le point d'enregistrer des pertes hebdomadaires.

Valeurs associées

Argent
79,18 USD Six - Forex 1 +5,33%
Or
4 995,36 USD Six - Forex 1 +1,49%
Palladium
1 664,00 USD Six - Forex 1 +0,76%
Platine
2 124,00 USD Six - Forex 1 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

