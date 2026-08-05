PRÉCIEUX-L'or progresse de plus de 3 % face à un dollar en baisse ; tous les regards se tournent vers l'évolution de la situation au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump affirme que les négociations avec l'Iran "avancent très bien"

* Le platine et le palladium atteignent leur plus haut niveau depuis juin

* ADP fait état d'une croissance de l'emploi dans le secteur privé inférieure aux prévisions

(Le point sur l'ouverture des marchés américains ce matin) par Sukanya Mitra

L'or a bondi de plus de 3 % mercredi, porté par un dollar américain plus faible et des rendements des bons du Trésor en baisse, tandis que les marchés suivaient de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient à la recherche de nouveaux indices sur l'inflation et les perspectives de taux d'intérêt.

Le cours au comptant de l'or XAU= a grimpé de 3 % pour atteindre 4.199,78 dollars l'once à 9 h 44 EDT (13 h 44 GMT). Le métal précieux a atteint plus tôt dans la séance son plus haut niveau depuis le 22 juin.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 ont progressé de 2,6 % à 4.260,80 dollars.

"Deux jours de baisse des rendements et une semaine de faiblesse du dollar semblent ouvrir la voie à l’or et à l’argent", a déclaré Tai Wong, un négociant indépendant en métaux.

Le dollar américain s'est rapproché de son plus bas niveau face à la devise japonaise depuis trois mois, rendant l'or coté en dollars plus abordable pour les acheteurs étrangers , tandis que le rendement des obligations américaines à 10 ans

US10YT=RR oscillait près de ses plus bas niveaux depuis une semaine. USD/ US/

La croissance de l'emploi dans le secteur privé américain a ralenti en juillet, avec une hausse de 44.000 emplois, inférieure aux prévisions des économistes qui tablaient sur une augmentation de 70.000, selon le rapport national sur l'emploi publié mercredi par ADP.

Par ailleurs, le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, a déclaré mardi qu’un certain resserrement de la politique monétaire était nécessaire pour ramener une inflation "trop élevée" à l’objectif de 2 %, tandis que le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré dans une interview accordée à CNBC qu’il estimait que le moment était venu de commencer à relever progressivement les taux d’intérêt.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs tablent sur une probabilité d’environ 57% d’une hausse des taux lors de la réunion de la banque centrale en septembre. FEDWATCH/

Une hausse des taux d’intérêt pourrait réduire l’attrait de l’or, qui ne génère aucun rendement.

Le président américain Donald Trump a déclaré que son administration avait eu de "très bonnes discussions" avec l’Iran, alimentant ainsi les espoirs d’une fin imminente du conflit qui dure depuis cinq mois.

Le cours au comptant de l'argent XAG= a progressé de 4,2% à 62.05 dollars l'once, celui du platine XPT= a gagné 0,5% à 1.725,58 dollars, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 17 juin, et celui du palladium XPD= a grimpé de 0,5% à 1.359,80 dollars, après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis début juin.