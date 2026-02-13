PRECIEUX-L'or gagne plus de 1 % grâce à des achats à la baisse ; les marchés attendent les données sur l'inflation aux États-Unis

L'or et l'argent prêts pour un gain hebdomadaire

Le platine et le palladium prêts pour des pertes hebdomadaires

Les données de l'IPC américain sont attendues à 8h30 ET (1330 GMT)

par Pablo Sinha

L'or a augmenté de plus de 1% vendredi, rebondissant d'un plus bas de près d'une semaine atteint jeudi, alors que les chasseurs de bonnes affaires sont intervenus, les investisseurs gardant un œil sur les données clés de l'inflation américaine prévues plus tard dans la journée pour des indices sur les perspectives de la politique de la Réserve Fédérale.

L'or au comptant XAU= était en hausse de 1% à 4 969,85 $ l'once à 1000 GMT, et a gagné 0,2% depuis le début de la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril ont augmenté de 0,9% à 4 990,30 dollars l'once.

"Les achats à la baisse par les acteurs du marché en Asie, où la demande d'or a été particulièrement forte, semblent être à l'origine du rebond des prix de l'or", a déclaré Hamad Hussain, économiste spécialiste du climat et des matières premières chez Capital Economics. Le marché de l'or chinois a connu une forte demande à l'approche des vacances du Nouvel An lunaire, tandis que l'or a été décoté en Inde cette semaine pour la première fois en un mois, en raison d'une demande modérée et de prix volatils qui ont dissuadé les acheteurs. GOL/AS L'or a chuté d'environ 3% jeudi, tombant à son plus bas niveau depuis près d'une semaine, alors que les fortes données sur l'emploi aux Etats-Unis ont atténué les espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed à court terme. Un passage sous la barre des 5 000 dollars l'once a accentué les pertes, alors que la pression de la vente s'est intensifiée. Les données de mercredi ont montré que les États-Unis ont ajouté 130 000 emplois en janvier, par rapport aux estimations des analystes de 70 000.

Cependant, "les mouvements semblent être indépendants des fondamentaux du marché, et non à cause d'eux, et les fondamentaux du marché à travers le complexe de métaux précieux restent positifs", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

Les analystes d'ANZ ont relevé vendredi leurs prévisions pour l'or à 5 800 dollars l'once pour le deuxième trimestre, contre 5 400 dollars auparavant, notant que le métal reste une assurance contre une pléthore d'incertitudes.

Les investisseurs attendent maintenant les données de l'indice des prix à la consommation, prévues plus tard dans la journée de vendredi, pour évaluer la santé du marché du travail et les perspectives de nouvelles réductions des taux d'intérêt cette année. Les lingots sans rendement ont tendance à bien se comporter dans les environnements de faibles taux d'intérêt.

L'argent au comptant XAG= a augmenté de 3,9% à 78,11 dollars l'once, rebondissant après une chute de 11% lors de la session précédente. Il était en voie de réaliser un gain hebdomadaire de 0,8%.

Le platine au comptant XPT= a augmenté de 1,4% à 2 027,60 dollars l'once et le palladium XPD= a augmenté de 1,7% à 1 644,24 dollars. Les deux métaux étaient sur le point d'enregistrer des pertes hebdomadaires.