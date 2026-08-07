PRÉCIEUX-L'or atteint son plus haut niveau depuis sept semaines, les faibles chiffres de l'emploi aux États-Unis remettant en cause les anticipations de hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des cours de clôture)

* Emplois non agricoles aux États-Unis en juillet: -23 000 contre une estimation de +80 000

* Les contrats à terme sur les taux américains réduisent les probabilités d'une hausse des taux en septembre

* L'argent, le platine et le palladium s'orientent vers des hausses hebdomadaires

par Sukanya Mitra et Swati Verma

L'or a bondi vendredi, atteignant son plus haut niveau en sept semaines, après qu'une baisse inattendue des créations d'emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de juillet a anéanti les espoirs d'une hausse des taux et mis l'or en passe de réaliser sa meilleure semaine depuis sept mois.

Le cours au comptant de l'or XAU= a bondi de 2,3% à 4 336,02 dollars l'once à 14h42 EDT (18h42 GMT), après avoir progressé de plus de 3% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 17 juin.

L'or devrait enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis le 19 janvier, les cours ayant progressé de plus de 7% depuis le début de la semaine. Les contrats à terme sur l'or aux États-Unis GCcv1 ont grimpé de 2,3% pour clôturer à 4 399,70 dollars. Les emplois non agricoles aux États-Unis ont reculé de 23 000 le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 20 000 en juin, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère américain du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 80 000 emplois.

“Ces chiffres de l’emploi plus faibles que prévu laissent entrevoir un scénario dans lequel la Fed serait moins encline à relever ses taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion”, a déclaré David Meger, directeur des opérations sur les métaux chez High Ridge Futures.

La baisse des prix de l'énergie et la probabilité potentiellement réduite d'une hausse des taux d'intérêt américains laissent présager un affaiblissement du dollar et une hausse des cours de l'or, a ajouté M. Meger. O/R Le marché des contrats à terme sur taux d’intérêt anticipe désormais une probabilité de 43,9% d’un resserrement monétaire de la Fed en septembre, contre 57% avant la publication du rapport sur l’emploi, selon les données de LSEG . La probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés le mois prochain est passée à 56,1%, contre 43,2% juste avant la publication des chiffres.

La baisse des taux d’intérêt rend l’or plus attractif par rapport aux actifs générateurs de rendement, car le lingot ne rapporte pas d’intérêts. UBS s'attend à ce que le cours de l'or grimpe à 5 000 dollars l'once au cours du premier semestre 2027, a-t-elle indiqué vendredi dans une note . Sur le plan géopolitique, le président américain Donald Trump a déclaré aux journalistes qu’il pensait que la guerre avec l’Iran serait bientôt terminée.

Parmi les autres métaux, l’argent au comptant XAG= XAG= a gagné 3% à 63,29 dollars l’once, le platine XPT= s’est raffermi de 1,1% à 1 747,60 dollars, et le palladium XPD= a progressé de 0,8% à 1 381,61 dollars. Ces trois métaux s’apprêtaient à afficher des hausses hebdomadaires.