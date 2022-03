Precia Molen : "Un chiffre d’affaires au-dessus de la guidance"

Publication du chiffre d’affaires 2021



Poursuivant sur une solide dynamique commerciale, Precia Molen termine son exercice 2021 en fanfare, affichant une excellente croissance annuelle de 10,9% à 150,7 M€. Si l’effet périmètre (Creative IT) joue pour 1,4 point dans cette performance, la croissance organique reste robuste sur l’année avec une contribution à hauteur de 9,4%.



Après avoir publié un chiffre d’affaires T3 en hausse de 4,7% à 36,2 M€, le CA T4 ressort quant à lui en croissance de 8,8% à 42,2 M€. La croissance organique ressort à 6,1%, témoignant à la fois de la dynamique en France et à l’international (Pologne, Inde, Chine).





Perspectives



Avec un carnet de commandes en progression de 33,2% à fin 2021, le Groupe se veut confiant pour son année 2022 et ce malgré le contexte économique et géopolitique. A ce titre et étant donné le contexte actuel de tensions sur les approvisionnements, nous revoyons nos attentes. Pour 2021, nous attendons toujours une MOC autour de 9,3% et pour 2022e, un CA de 159 M€ (croissance de 5,5%) et une MOC de 9,4% (stabilité).





Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 40,00 € et notre recommandation reste à l’Achat.