Precia Molen : Résultats semestriels solides

Publication des résultats S1 2025
Precia publie des résultats semestriels solides dans l’ensemble. Le chiffre d’affaires ressort à 84,3 M€ (+2,9%) pour un ROC de 7,7 M€ (MOC stable à 9,2%) et un RNpg de 4,9 M€. Après un T1 compliqué du fait de retards de livraison en France, le groupe a bien redressé la barre.
Perspectives
Dans un environnement toujours incertain, où les reports de décision d’investissement des clients ne sont pas à négliger, Precia anticipe tout de même un S2 en ligne avec le S1 grâce à niveau de carnet de commandes normal sur l’équipement et à la progression continue des activités de services. Nous relevons en conséquence notre attente de chiffre d’affaires 2025e à 172 M€, soit une croissance annuelle de +1,8% (S2 en hausse de +0,8% après prise en compte des effets de périmètre), pour un ROC désormais attendu à 17,6 M€ (MOC 10,3% en hausse de +20 bps YoY).
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 40€.
