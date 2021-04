Precia Molen : "Progression de la rentabilité / Confiance pour 2021"

Publication des résultats annuels 2020



Precia Molen publie des résultats annuels de très bonne facture dans un environnement toujours impacté par la crise. Si le CA ressort stable à 135,9 M€ et l'EBITDA s'améliore à 19,1 M€ soit une marge d'EBITDA en hausse à 14,1% contre 13,6% en 2019.



Profitabilité record sur l'exercice



Cette bonne résilience de l'activité combinée à une maîtrise des charges et à une marge opérationnelle de Milviteka supérieure à celle du Groupe permet à Precia Molen d'afficher un EBITDA en amélioration passant de 18,5 M€ à 19,1 M€. Dans le même temps, le RO ressort lui aussi en hausse à 12,7 M€ (vs 11,7 M€). Après prise en compte d'un effet de change de -347 K€, le RNpg atteint 7,1 M€ (+12,0%).



Une acquisition dans les logiciels



Annoncé la semaine dernière, Precia Molen est entré en négociations exclusives pour le rachat de 100% de la société Creative IT, éditeur et intégrateur du logiciel de Manufacturing Execution System (MES) Qubes. Basée à Lyon, Creative IT emploie une quarantaine de collaborateurs, a généré un CA de 3,2 M€ en 2020 (80% récurrence) et une marge d'EBITDA supérieure à 25%. Créée en 1998, la cible déploie la solution Qubes auprès de 200 clients et 500 sites industriels dans 25 pays dans ses secteurs variés. Fort de nombreux clients en commun, les équipes commerciales de Precia Molen deviendront les ambassadeurs de cette offre MES.



Recommandation



Suite à cette excellente publication et à la mise à jour des perspectives de développement notre objectif de cours ressort à 322,00 € (vs 245,00 €) et notre recommandation reste à l'Achat. Nous sommes confiants dans la reprise d'une trajectoire de croissance rentable pour Precia Molen.