Precia Molen: le C.A. 2024 ressort en dessous des attentes information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 12:12









(CercleFinance.com) - Precia Molen cède du terrain vendredi à la Bourse de Paris suite à la publication d'un chiffre d'affaires annuel 2024 inférieur aux attentes du marché.



Le spécialiste du pesage industriel et commercial dit avoir enregistre un léger recul de son activité de 0,8% sur l'exercice 2024, avec un chiffre d'affaires à 168,9 millions d'euros.



D'après les analystes d'Euroland, le consensus visait un chiffre d'affaires de 171 millions d'euros.



Sur le 4ème trimestre, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 43,2 millions d'euros, en légère baisse de 1,2% par rapport à la même période de 2023.



'Le 4ème trimestre a de nouveau ralenti après un excellent 3ème trimestre, notamment du fait de la poursuite du ralentissement sur la France', soulignent les analystes d'Euroland.



'Après une année contrastée, Precia aborde l'exercice 2025 sur un ton plutôt prudent', poursuit la société de Bourse, qui réitère sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 40 euros.



Le groupe dit constater un enregistrement de commandes normal en ce début d'année, même s'il note une tension 'importante' sur les prix en France, susceptible selon lui d'impacter ses marges.



A l'échelle du groupe, hors cession de l'activité pesage commercial, le chiffre d'affaires 2025 devrait s'inscrire en croissance modérée, ajoute-t-il.



Suite à cette publication, le titre Precia Molen reculait de 1,8% vendredi à la mi-journée à la Bourse de Paris.





Valeurs associées PRECIA 31,40 EUR Euronext Paris -1,88%