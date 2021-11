Precia Molen : "La dynamique commerciale est bien installée"

Publication du chiffre d’affaires T3 2021



Après une bonne publication semestrielle, Precia Molen publie un chiffre d’affaires T3 solide à 36,2 M€. Celui-ci ressort en croissance de +4,7% par rapport à 2020, exercice qui avait été marqué par un retour à la croissance et par une performance importante de Milviteka UAB, et en hausse de +14% par rapport à l’exercice 2019. La croissance organique se monte à +2,8%, portée par la forte croissance de la France et de toute la zone Asie.



Croissance à deux chiffres sur 9 mois



Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires ressort ainsi à 108,5 M€, en hausse de +11,7%. Dans le détail, le Groupe bénéficie d’une solide croissance organique de +10,7%, de l’apport de sa dernière acquisition, Creative IT, pour +1,2% et d’un effet devise neutre (-0,1%).





Recommandation



Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 40,00 € et notre recommandation reste à l’Achat.