Precia Molen : Croissance annuelle supérieure aux attentes

Publication du chiffre d’affaires 2023

Suite à la publication d’un CA 9M 2023 en progression de +7,1%, à 126,4 M€, Precia Molen communique un chiffre d’affaires 2023 de 170,2 M€, faisant ressortir une croissance annuelle de +7,4% (+9,0% en organique). Cette performance est supérieure à nos attentes et à celles du consensus (+3,0% vs 165,3 M€ cons et 166,5 M€ Euroland). Après un T3 en berne (+0,8%), Precia a affiché une belle dynamique sur les trois derniers mois de l’exercice.

Perspectives

Avec 1/ une faible prise de commande en France, 2/ une reprise en Lituanie, 3/ une bonne tenue du reste de l’Europe et de l’Afrique, et 4/ une croissance à nouveau positive en Inde malgré une année exceptionnelle, Precia table à nouveau sur un CA 2024 en légère hausse. L’effort sera porté une fois encore sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et des marges du groupe.

À la suite de cette publication, nous réhaussons sensiblement notre attente de ROC 2023e à 16,7 M€ (vs 14,1 M€ précédemment), faisant ressortir une marge opérationnelle de 9,8% (+290 bps vs 2022). Cette prévision implique, par prudence, une marge opérationnelle S2 flat vs celle du S2 2022 (7,2%). Nous attendons 177,5 M€ de CA sur 2024e (+4,3%), avec un S1 qui devrait afficher une légère décroissance (fort effet de base, attentisme des clients qui ralentit la prise de décision) et un S2 beaucoup mieux orienté. Nous pensons toujours que, avec ces fondamentaux et une poursuite de l’exécution, le groupe devrait générer une marge opérationnelle durablement supérieure à 10% à partir de 2024.

Recommandation

Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours est légèrement revu à la hausse (41,00 € vs 40,00 €) et notre recommandation reste à Achat.