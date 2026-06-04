Precia Molen : Compte-rendu du déjeuner management

Déjeuner avec la nouvelle direction du groupe
Euroland a organisé hier un déjeuner avec la direction de Precia, trois semaines seulement après la prise de fonction du nouveau président du directoire. L’occasion d’échanger sur la stratégie, le pipeline M&A et les perspectives 2026.
Estimations et recommandation
À la suite de ce déjeuner, nous revoyons légèrement nos estimations sur 2027, avec un rehaussement de notre atterrissage de CA (182,2 M€ vs 177,7 M€ précédemment) et un abaissement de notre MOC (9,7% vs 10% précédemment) afin de prendre en compte l’intégration de Minebea et le plein effet des investissements dans la croissance. Nous restons à Achat sur le dossier, avec un objectif de 35,00 €. Au cours actuel et selon nos estimations, le titre se traite dans son bas de range de valorisation à 5 ans à 7,2x EV/EBIT 2026e.
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