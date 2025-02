Preatoni: première cotation sur Euronext Paris ce mercredi information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le groupe hôtelier et immobilier Preatoni a annoncé lundi qu'il prévoyait de s'introduire sur Euronext Access+ Paris par voie d'admission technique, avec une première cotation des actions devant intervenir dès mercredi.



Créée dans les années 90 par l'homme d'affaires italien Ernesto Preatoni, la PME s'est spécialisée dans la détention et l'exploitation de complexes touristiques ('resorts') en Egypte et en Italie.



La société développe également des projets de développement immobilier résidentiel et tertiaire dans les Pays Baltes et à Dubaï.



En 2023, dernier exercice complet pour lequel ses comptes sont disponibles, le chiffre d'affaires s'est monté à 76,1 millions d'euros, pour un résultat opérationnel (Ebitda) qui s'est établi à 24,2 millions d'euros.



Ses deux métiers, l'hôtellerie-tourisme et le développement immobilier, représentent respectivement 69% et 31% de l'activité.



Dans un communiqué, Preatoni explique que son admission sur Euronext Paris est destinée à offrir au Groupe plus de visibilité auprès des investisseurs et d'accroître sa notoriété.



L'idée consiste notamment à lui donner accès à de nouvelles sources de financement en vue de soutenir sa stratégie de croissance dans les prochaines années, en faisant éventuellement appel au marché pour des levées de fonds.



Avec un prix d'admission fixé à 41 euros l'action, sa valorisation devrait avoisiner les 361 millions d'euros.





