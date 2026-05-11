PREATONI GROUP : Mise en oeuvre par PREATONI Group d'un contrat de liquidité avec INVEST SECURITIES

Paris, le 11 mai 2026

PREATONI Group (Euronext Growth Paris - ISIN : FR001400WXE7 - code mnémonique : ALPG ) (la « Société ») , annonce dans le cadre de l'admission de ses actions à la négociation sur Euronext Growth, que le Directoire a mis en œuvre l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 16 janvier 2026 et a conclu avec Invest Securities, à compter de ce jour, un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Growth Paris, pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction. Le contrat de liquidité conclu le 6 février 2026 entre Invest Securities et l'actionnaire majoritaire, via la société SAARMAS FAMILY OFFICE SA, a pris fin.

Le présent contrat a pour objet l'animation des titres de capital de PREATONI Group, dans le but d'améliorer leur liquidité.

Ce contrat de liquidité intervient dans le cadre du programme de rachat d'actions de la Société, autorisé par la dixième résolution de l'assemblée générale mixte de la Société tenue le 16 janvier 2026 et s'inscrit dans le cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et à la décision de l'Autorité des marchés financiers n° 2021-01 du 22 juin 2021 portant renouvellement de l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et également conformément au contrat type de l'Association française des marchés financiers (AMAFI).

Les moyens affectés au compte de liquidité pour sa mise en œuvre sont :

titres : 1 262 actions

espèces : 99 807,01 euros.

Ce contrat pourra être suspendu dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par chacune des parties avec un préavis de 2 mois.

A propos de PREATONI Group

Créé et développé par Ernesto Preatoni, PREATONI Group est un groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation de resorts touristiques, principalement en Egypte et en Italie, et dans le développement immobilier résidentiel dans les Pays Baltes. Inspiré par l'esprit pionnier de son fondateur, Ernesto Preatoni, PREATONI Group, est un groupe immobilier coté unique intégrant un modèle original de développement et fortement créateur de valeur. Le Groupe compte plus de 1 500 collaborateurs dans le monde. PREATONI Group, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Growth (code ISIN : FR001400WXE7).

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