Le Nikkei finit en baisse de 0,98%

Un piéton passe devant un tableau de cotation indiquant la moyenne de l'action Nikkei et le taux de change USD/JPY à l'extérieur d'une maison de courtage à Tokyo
L'indice Nikkei a perdu 0,98% jeudi à 62.654,05 points.
Le Topix, plus large, a cédé 1,03% à 3.879,27 points.
(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)
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Ensembles des indices Nikkei
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(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)
(Rédaction de Gdansk)
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