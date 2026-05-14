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Le Nikkei finit en baisse de 0,98%
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 08:37

Un piéton passe devant un tableau de cotation indiquant la moyenne de l'action Nikkei et le taux de change USD/JPY à l'extérieur d'une maison de courtage à Tokyo

Un piéton passe devant un tableau de cotation indiquant la moyenne de l'action Nikkei et le taux de change USD/JPY à l'extérieur d'une maison de courtage à Tokyo

‌L'indice Nikkei a ​perdu 0,98% jeudi à 62.654,05 points.

Le ​Topix, plus large, a ​cédé 1,03% ⁠à 3.879,27 points.

(Ces ‌données sont susceptibles de varier encore ​légèrement)

Pour ‌d'autres informations, ⁠veuillez cliquer sur les codes suivants :

Ensembles ⁠des indices ‌Nikkei

Ensemble des valeurs ⁠du Nikkei-225

Indice Indice

Indice ‌TOPIX

Top 30 ⁠par volume Volume ⁠total

Top 20 ‌hausses en % Top 20 ​baisses ‌en %

Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix

Nouvelles ​des OPV japonaises [JP/IPODIARY]

Enquête ⁠allocations d'actifs au Japon [JP/ASSET]

Agenda Japon [JP/DIARY]

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de ​Gdansk)

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