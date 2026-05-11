PREATONI GROUP : Descriptif du programme de rachat d'actions

Paris, le 11 mai 2026

PREATONI Group (Euronext Growth Paris - ISIN : FR001400WXE7 - code mnémonique : ALPG ) , publie, conformément aux dispositions des articles 241-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et du règlement européen (EU) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ainsi que des règlements délégués (UE) n°2016/908 du 26 février 2016 et n°2016/1052 du 8 mars 2016, le présent descriptif ayant pour objet de présenter le programme de rachat de ses propres actions.

1. Date de l'Assemblée générale ayant autorisé le programme

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de PREATONI Group (la « Société ») réunie le 16 janvier 2026 a, aux termes de sa 10 ème résolution, autorisé le Directoire à faire acheter par la Société ses propres actions en vue de mettre en œuvre les objectifs visés au paragraphe (3) ci-dessous, sous la condition suspensive de la cotation des actions de la Société sur Euronext Growth.

2. Titres concernés

Actions ordinaires émises par la Société.

3. Objectifs du programme de rachat

la conservation et la remise ultérieure d'actions (à titre d'échange de paiement ou autre) dans le cadre d'opérations de croissance externe dans la limite de 5% du nombre d'actions composant le capital social ; la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière ; l'attribution ou la cession d'actions dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou en vue, selon toute forme permise, de l'attribution ou de la cession d'actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son groupe notamment dans le cadre de tout plan d'options d'achat d'actions, d'attribution gratuite d'actions ou dans le cadre de plans d'épargne entreprise au groupe ; l'annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans les conditions prévues l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, sous réserve de l'adoption de la 11 eme résolution de l'assemblée générale du 16 janvier 2026 ou de toute résolution de même nature ; l'animation du marché secondaire ou la liquidité du titre de la Société par un prestataire de services d'investissement dans le cadre de contrats de liquidité conformes à la pratique de marché reconnue par l'Autorité des marchés financiers ; la mise en œuvre de toute pratique de marche qui viendrait à être admise par I' AMF, et plus généralement la réalisation de toute opération conforme à la réglementation en vigueur.

4. Part maximale du capital dont le rachat est autorisé

Le nombre d'actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat ne doit pas excéder 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit. Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; et

le nombre d'actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne doit pas dépasser pas 10% des actions composant le capital de la Société.

5. Prix maximum d'achat unitaire

Le prix d'achat maximal par action est égal à 55 euros hors frais d'acquisition.

6. Montant maximal du programme

10 000 000 €.

7. Modalités des rachats

L'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur. Ces moyens incluent notamment les opérations de gré à gré, les cessions de blocs, l'utilisation de tout instrument financier dérivé, négocié sur le marché ou de gré à gré et la mise en place de stratégies optionnelles (achat et vente d'options d'achat et de vente et toutes combinaisons de celles-ci dans le respect de la réglementation applicable). La part du programme de rachat pouvant être effectuée par négociation de blocs pourra atteindre la totalité du programme.

Ces opérations pourront être réalisées aux périodes que le Directoire appréciera. Toutefois, (i) le Directoire ne pourra pas utiliser la présente autorisation en période d'offre publique sur la Société, et (ii) le Directoire s'assurera de la suspension de l'exécution de tous contrats de liquidité conclus par la Société pendant la réalisation de mesures de stabilisation au sens du règlement (UE) No 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ainsi que pendant une offre publique ou en période de pré-offre et jusqu'à la clôture de l'offre, lorsque la Société est l'initiateur de l'offre.

8. Durée du programme

18 mois à compter de l'Assemblée soit jusqu'au 16 juillet 2027.

A propos de PREATONI Group

Créé et développé par Ernesto Preatoni, PREATONI Group est un groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation de resorts touristiques, principalement en Egypte et en Italie, et dans le développement immobilier résidentiel dans les Pays Baltes. Inspiré par l'esprit pionnier de son fondateur, Ernesto Preatoni, PREATONI Group, est un groupe immobilier coté unique intégrant un modèle original de développement et fortement créateur de valeur. Le Groupe compte plus de 1 500 collaborateurs dans le monde. PREATONI Group, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Growth (code ISIN : FR001400WXE7).

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