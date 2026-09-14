Pré-Fed : place aux actes

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Le discours plus hawkish de Kevin Warsh à Jackson Hole a renforcé le scénario d'une hausse de taux en septembre. L'indice des prix à la consommation (CPI) d'août a par ailleurs confirmé la persistance des tensions inflationnistes. L'inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) a progressé de 0,3 % sur le mois.

Nos anticipations

Dans ce contexte, la majorité du Federal Open Market Committee (FOMC) devrait relever de 25 points de base la fourchette cible des taux directeurs, à 3,75 %–4%.

L'enjeu principal de cette réunion portera sur la trajectoire future des taux, avec la mise à jour Summary of Economic Projections (SEP) et du dot plot, Kevin Warsh n'ayant pas soumis de projection lors du dernier SEP. Les marchés financiers anticipent pour leur part une hausse de taux supplémentaire d'ici la fin de l'année puis une à deux hausses en 2027.

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En conclusion

Dans une économie solide, avec un marché du travail proche du plein emploi et des conditions financières non restrictives, ne pas relever les taux en septembre risquerait de laisser l'inflation s'installer davantage et remettrait en question la cohérence du message porté par Kevin Warsh à Jackson Hole. Les taux longs pourraient alors augmenter au-delà de niveaux déjà élevés, et le dollar s'affaiblir, comme en juillet.