Praxis Precision Medicines poursuit sa progression après la vente d'actions pour un montant de 525 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 octobre -
** Les actions de Praxis Precision Medicines PRAX.O ont augmenté de 3,5 % avant la mise sur le marché pour atteindre 168,43 dollars après la fixation du prix de l'offre secondaire de 525 millions de dollars
*
* Les actions de PRAX ont bondi jeudi de 184 % pour clôturer à 162,71 $, un sommet de plus de trois ans, après que la société a déclaré que son médicament expérimental contre les troubles du mouvement, l'ulixacaltamide, avait atteint les principaux objectifs () de deux études de stade avancé pour le tremblement essentiel
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer