Praxis chute après que Culper Research a déclaré être à découvert sur le titre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Praxis Precision Medicines PRAX.O chutent de 4,7% à 180 $ ** Culper Research déclare qu'il est à découvert sur PRAX et pense que la société induit les investisseurs en erreur sur la qualité réelle de son nouveau médicament contre les tremblements, l'ulixacaltamide, ou "ulixa", et que l'action est susceptible de chuter considérablement ** Praxis a déclaré en octobre que son médicament expérimental, l'ulixacaltamide, destiné à traiter un type de trouble du mouvement appelé tremblement essentiel, a amélioré la capacité des patients à effectuer des tâches quotidiennes dans deux essais de phase avancée
** L'ulixacaltamide est un "château de cartes" et n'a aucune chance d'être approuvé par la FDA une fois que l'agence aura réanalysé les données correctement, déclare Culper Research
** Culper qualifie les données de "faux semblants et d'analyses à moitié construites"
** En incluant le mouvement de la séance, l'action PRAX a plus que doublé depuis le début de l'année
