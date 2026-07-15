Pratt & Whitney (RTX) renforce l'inspection de ses moteurs grâce à l'IA

La filiale de RTX déploie une technologie d'analyse assistée par intelligence artificielle pour accélérer les inspections et améliorer les opérations mondiales de maintenance des moteurs civils et militaires.

Pratt & Whitney annonce l'extension de ses capacités d'inspection des moteurs grâce à l'intégration d'un logiciel d'inspection par endoscope assisté par intelligence artificielle, à la suite de l'acquisition de la société néerlandaise Aiir Innovations. Cette technologie vise à améliorer la cohérence et l'efficacité des opérations de maintenance, réparation et révision des moteurs commerciaux, civils et militaires.

Le logiciel analyse les vidéos d'inspection par endoscope afin d'aider les techniciens à réaliser des évaluations plus rapides et plus reproductibles. Déjà déployé auprès de clients commerciaux et d'ateliers de maintenance, il a permis de réduire sensiblement les délais d'inspection.

La technologie est utilisée sur le moteur V2500 et a récemment été testée sur les moteurs GTF et F135. Pratt & Whitney prévoit désormais d'étendre son utilisation à l'ensemble de ses activités.

Rob Griffiths, vice-président senior des opérations des moteurs commerciaux chez Pratt & Whitney, indique que cette solution permettra de détecter les anomalies plus tôt, de réduire les délais de maintenance et les perturbations opérationnelles pour les clients.