Pratt & Whitney (RTX) obtient un contrat de 3,8 milliards de dollars pour le moteur F135

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Pratt & Whitney, une entreprise de RTX

RTX.N , a déclaré mardi avoir obtenu un contrat de 3,8 milliards de dollars pour la modification de certains lots du moteur F135, qui équipe les trois variantes de l'avion de chasse F-35 Lightning II de Lockheed Martin LMT.N .